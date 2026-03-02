金倒永5局追平轟！　WBC熱身賽阪神3比3與韓國握手言和

▲金倒永。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／綜合報導

阪神虎2日在大阪京瓷巨蛋出戰韓國隊，進行C組官辦熱身賽，雙方激戰9局最終3比3握手言和；阪神先發才木浩人主投3局失2分，雖然球隊2下強攻逆轉，但第5局早川太貴遭金倒永開轟追平，最終雙方平局收場。

才木首局面臨考驗，1出局後形成一、二壘有人的危機，隨後文保景、安賢民敲出適時安打，阪神先丟2分，不過才木及時回穩未再擴大失分，總計投3局被敲5安打，送出5次三振，失2分完成任務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

阪神打線在第2局展開反攻，1出局一壘有人時，中川勇斗擊出安打，敲出球隊此役首安並串起攻勢，接著高寺望夢擊出犧牲打助隊追回1分。

▲「風之孫」李政厚。（圖／達志影像／美聯社）



隨後小野寺暖補上適時二壘打扳平戰局，伏見寅威在2出局一、二壘有人時再敲安打，阪神單局攻下3分，一舉逆轉超前。

第4局登板的伊原陵人展現壓制力，讓對手3上3下，阪神帶著1分領先進入第5局，不過早川太貴在1出局後遭金倒永轟出左中全壘打，比分被追成3比3平手。

阪神牛棚比賽後段展現穩定度，工藤泰成、莫雷塔（Moreta）、德里斯（Rafael Dolis）以及岩崎優接力登板皆未失分，有效壓制韓國打線，未再讓對手越雷池一步，最終雙方以平手作收。