能裡能外的歐陸高塔！新竹攻城獅簽下211公分馬力

▲能裡能外禁區悍將降臨風城，克羅埃西亞國手馬力正式加盟。（圖／新竹攻城獅提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

新竹御嵿攻城獅球團2日宣布洋將馬力（Marin Marić）正式加盟。

馬力現年32歲，身高211公分、體重113公斤，場上位置為中鋒，他將披上34號紫色戰袍。馬力出生於克羅埃西亞，NCAA時期曾就讀美國北伊利諾伊大學與帝博大學，畢業後隨即返回歐洲開啟職業生涯，征戰足跡遍佈土耳其、克羅埃西亞、希臘及西班牙等歐洲頂尖聯賽。除了職業賽場的優異表現，馬力也曾多次入選國家隊，並代表克羅埃西亞出戰2025 FIBA歐錦賽資格賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

近幾年馬力將球場重心轉往亞洲，2024年5月加盟中國NBL長沙勇勝俱樂部，在26場例行賽中，場均繳出23.8分、10.2籃板、2.6助攻、1.2抄截的全面數據。隨後在24-25賽季效力於中國CBA四川豐谷酒業，出賽43場貢獻18分、10.7籃板、3.3助攻，且展現出高達37%的三分球命中率。而在剛結束的25-26上半季，馬力效力於中國CBA深圳馬可波羅。

張樹人總經理表示：「馬力的加入預計能讓球隊的洋將陣容更為多元。他在場上具備極佳的活動力，不僅能提供禁區厚度，也擁有優異的策應與掩護能力，能有效幫助本土球員製造攻擊機會。」

另外，威森總教練則指出：「馬力是一位能裡能外的高塔，他具備紮實的背框進攻技巧，同時擁有一定的外線投射能力。以他的身材而言，馬力擁有不錯的移動力，我相信他能快速適應團隊攻守體系，成為禁區的穩定支柱。」攻城獅球團期待馬力能透過豐富的亞洲職籃征戰經驗幫助團隊，帶領球隊在季後賽競爭名額中脫穎而出。