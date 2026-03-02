運動雲

亞太首戰倒數！統一獅年度視覺曝光　超級英雄風宣告重返榮耀

▲統一獅。（圖／統一獅提供）

▲統一獅。（圖／統一獅提供）

記者胡冠辰／綜合報導

職棒37年統一7-ELEVEN獅主場首戰即將在3月29日於亞太成棒主球場正式開打，昨日統一獅特別舉辦2026UniGirls新球季發表會，公布新視覺、新成員及練習生，活動現場聚集420位球迷共同參與發表會，各項發表內容以嶄新的一面迎接新球季開打。

今日統一7-ELEEN獅鬥陣起行年度主視覺正式公佈，設計融合在地特色與美式漫畫風格設計，在畫面呈現上，於背景中加入了臺南傳統建築與亞太成棒主球場場景融合府城意象，光線從球場穹頂爆發。

這是一種：「主場即王城」視覺象徵，球場不只是比賽場地，而是戰場、聖殿，也是充滿意義的家；呈現新舊文化交疊的涵義，更代表統一獅將邁向新一個紀元，以全新的球衣、全新的球場備戰全新的一個球季。

球員畫面上則是應用了高對比的美式漫畫渲染風格，結合球員真實的人像，另外運用美式漫畫常見的網點、噴墨感、強烈陰影對比的質感表現，提升整體畫面的張力，讓每個球員都呈現猶如「超級英雄」般的氛圍，動態的放射光芒及爆炸煙塵，象徵球員備戰新球季的能量即將隨時爆發，即將在新的一年重返冠軍榮耀，迎接所有的挑戰。

本次擔任年度主視覺以隊長陳傑憲為核心，搭配即將重生強投江少慶與豐富歷練的陳鏞基，與這個世代主力選手胡智爲、髙塩將樹、蘇智傑、陳重羽、林佳緯、林子豪、林靖凱，齊心帶領獅子軍向起行向前衝。

除了統一獅年度主視覺帥氣呈現外，歷年統一獅年度主題曲創作改編臺語歌曲，以不一樣的年輕活力曲風，讓新世代球迷更近一步認識獅隊與台語文化的結合，今年鬥陣起行年度主題曲，改編黃昏的故鄉，歌曲、歌詞創作，我們秉持著冠軍精神，與所有一號隊友並肩作戰，誓守府城榮耀，讓對手踏入獅隊主場，頓感危機四伏、戰慄心寒，無論戰局風雲變幻，我們堅守信念、戰至最後一刻，伴隨勝利的獅吼榮耀，一路向前、齊心力拼總冠軍！

關鍵字： 統一獅、中華職棒、棒球

【食物不拌派】媽事先拌好稀飯給女兒吃　她崩潰大哭：肉鬆在哪QQ

