日媒積極問對決大谷策略　莊陳仲敖提達比修有「內角滑球」

▲中華隊宮崎練球，莊陳仲敖。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／宮崎報導

中華隊2日因雨勢影響改在室內訓練，結束後投手莊陳仲敖、沙子宸接受媒體聯訪，現場日媒接連將焦點放在對決日本隊的話題，尤其大谷翔平、吉田正尚、鈴木誠也等大聯盟打者，成為提問重心。

被問到若在對日本之戰登板，面對大谷等頂尖打者打算如何壓制，沙子宸表示若有上場，會把最好的狀態拿出來，「積極進攻好球帶。」他強調投球原則不因對手而改變，「不論對手是誰都一樣。」沙子宸也提到，若自己的球速能維持優勢，成功機率就會提高，會以此作為面對比賽的方向。

[廣告]請繼續往下閱讀...

莊陳仲敖同樣被日媒追問對決日本隊的想法。他表示，日本隊陣中有很多大聯盟球員，加上又是上屆經典賽冠軍，「如果自己丟到（對陣）的話，也是盡自己最大能力去幫球隊拿下勝利。」他也希望若真有對決機會，能在交手過程中「有更多一些想法」去面對對方打線。

至於對大谷翔平的印象與對策，莊陳仲敖透露自己在美職體系打球，平時也會做情蒐。他提到曾看過大谷在大賽中的相關比賽內容，「大谷翔平去年世界冠軍（應是指前年國聯分區系列賽第5戰），我有看那場，達比修對他投內角滑球比較多。」作為自己準備時的參考之一，但也強調長期打擊習性也很重要。