運動雲

>

統一獅主場打造「星光女孩SHOW」　UniGirls專屬互動活動時程公布

▲統一獅主場打造「星光女孩SHOW」　UniGirls專屬互動活動時程公布。（圖／統一獅）

▲統一獅主場打造「星光女孩SHOW」　UniGirls專屬互動活動時程公布。（圖／統一獅）

記者胡冠辰／綜合報導

2026年統一獅主場賽事每逢週五推出「星光女孩SHOW」主題活動，打造一場屬於UniGirls個人的專屬球迷互動時光；活動內容包含女孩個人表演、看台互動以及賽前簽名會，讓「一號隊友」能近距離參與、用行動支持喜愛的UniGirls女孩們，今年也將持續推出多場次，邀請粉絲一起加入週五星光行列！

活動售票資訊

[廣告]請繼續往下閱讀...

售票時間：3月12日中午12:00

售票平台：限ibon網路售票系統（※統一超商ibon機台無販售）

購買規範：每人每筆訂單限購1張，採實名制販售

活動內容與票價

活動票價：555元（每組60名）

活動贈品：贈送該組女孩親簽寫真照片，於上台簽名時由女孩親自贈送

※請於活動過程中領取簽名寫真，下台後不予補發

活動場次資訊（依簽名會組別購票，每人限參加一個組別）
4月10日（五），活動時間：17:10～18:10，活動地點：亞太成棒主球場。

簽名會組別：A：妮妮組、B：Chihiro組

4月24日（五），活動時間：17:10～18:10，活動地點：亞太成棒主球場。

簽名會組別：A：賴賴組、B：趙娟週組

5月1日（五），活動時間：14:30～15:30，活動地點：亞太成棒主球場。

簽名會組別：A：芮絲組、B：少少組

5月15日（五），活動時間：17:10～18:10，活動地點：亞太成棒主球場。

簽名會組別：A：JOY組、B：姿琳組

6月5日（五），活動時間：17:10～18:10，活動地點：臺北大巨蛋。

簽名會組別：A：斐棋組、B：文慧真組

6月19日（五），活動時間：14:30～15:30，活動地點：亞太成棒主球場。

簽名會組別：A：冞冞組、B：安惠志組

簽名會參加資格

需持有當日賽事門票（票券均可參加）

※以下票種不可參加：眷屬票、啦啦隊票券、外野學生參觀券、公關票

需攜帶「當日星光女孩SHOW女孩的官方周邊商品」乙件

例如：女孩應援毛巾、女孩肖像紀念球、UG戀愛實境收藏盒小卡、女孩燙印球衣…等

簽名票券採實名制販售，每人每組限購一張

入場前工作人員將確認「當日門票」及「簽名票券」，兩項皆符合方可入場

不符資格者無法參加簽名會，且簽名會票券亦無法退票

簽名會注意事項

每人僅限簽官方女孩周邊商品乙樣（※免費入場贈品不在可簽物品範圍）

非萊恩酷販售的女孩商品不予簽名

每人簽名限時1分鐘，請於活動時間內完成報到；活動結束後抵達視同放棄，不予補簽

活動進行中請勿索取自拍，現場請依工作人員指示，以確保活動順利

每次排隊僅限使用1張簽名會門票；若持有1張以上票券，請重新排隊等待

※購票前請先確認是否已購入當日賽事門票及女孩商品

※主辦單位保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利。

關鍵字： 統一獅、中華職棒、棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／中華隊官辦熱身賽首戰取消　宮崎雨勢漸大啟動室內練習

快訊／中華隊官辦熱身賽首戰取消　宮崎雨勢漸大啟動室內練習

球迷炸鍋後放寬了！ WBC大改拍攝限制

球迷炸鍋後放寬了！ WBC大改拍攝限制

W.N. Lin是誰？林維恩球衣英文縮寫印錯引熱議　中華隊請大會修正

W.N. Lin是誰？林維恩球衣英文縮寫印錯引熱議　中華隊請大會修正

若宮崎首戰取消怎麼辦？曾豪駒備妥B計畫　「中華隊投手明天上」

若宮崎首戰取消怎麼辦？曾豪駒備妥B計畫　「中華隊投手明天上」

星光熠熠！大谷領銜WBC日本隊聚餐　最年長菅野智之豪氣買單

星光熠熠！大谷領銜WBC日本隊聚餐　最年長菅野智之豪氣買單

快訊／林昀儒苦戰不敵王楚欽　新加坡大滿貫亞軍仍寫男單生涯新頁

快訊／林昀儒苦戰不敵王楚欽　新加坡大滿貫亞軍仍寫男單生涯新頁

宮崎變天！中華隊熱身賽恐受雨勢影響　待大會決定　

宮崎變天！中華隊熱身賽恐受雨勢影響　待大會決定　

日媒提問「台灣戰焦點投打」　曾豪駒技巧性笑回：全部的人！

日媒提問「台灣戰焦點投打」　曾豪駒技巧性笑回：全部的人！

甜美系要變身了！安琪進軍統一UniGirls　預告挑戰性感、帥酷風

甜美系要變身了！安琪進軍統一UniGirls　預告挑戰性感、帥酷風

102英里怪物新秀來了！凱許曼滿意春訓投手　洋基新季有戲

102英里怪物新秀來了！凱許曼滿意春訓投手　洋基新季有戲

【他是我的老公】萌娃不讓爸爸被牽！奶音喊：你放開你的手

熱門新聞

快訊／中華隊官辦熱身賽首戰取消　宮崎雨勢漸大啟動室內練習

球迷炸鍋後放寬了！ WBC大改拍攝限制

W.N. Lin是誰？林維恩球衣英文縮寫印錯引熱議　中華隊請大會修正

若宮崎首戰取消怎麼辦？曾豪駒備妥B計畫　「中華隊投手明天上」

星光熠熠！大谷領銜WBC日本隊聚餐　最年長菅野智之豪氣買單

快訊／林昀儒苦戰不敵王楚欽　新加坡大滿貫亞軍仍寫男單生涯新頁

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／中華隊官辦熱身賽首戰取消　

2WBC大改拍攝限制

3W.N. Lin是誰？林維恩球衣英文縮寫印錯引熱議

4若比賽取消怎麼辦？曾豪駒提雨天備案　「中華隊投手明天上」

5星光熠熠！大谷領銜WBC日本隊聚餐

最新新聞

1河智媛親曝自己更確定想留在台灣

2才木浩人指叉狂飆金慧成驚呼

3台灣注意！才木浩人點出韓國打者特性

4阪神監督讚李政厚擊球聲就知實力

5米蘭冬奧完美落幕　李洋迎英雄　

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

宮崎雨勢攪局備戰！曾總曝應變　未入選「不甘心」將成中華隊力量

【帥到像走秀】中華隊帥氣西裝Look現身機場！大廳瞬間變時裝秀伸展台❤

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

【現場驚叫】伊朗反擊！無人機轟炸巴林大樓瞬間陷火海

金鐘國參訪私人動物園　杜拜土豪安排跟獅虎拔河

【以伊開戰航班大亂】班機飛一半遇杜哈機場關閉　緊急折返！旅客超無奈

【一家三口出門遇劫】桃園自小客遭大車攔腰撞飛！駕駛命危、妻女亡

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366