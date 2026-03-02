▲統一獅主場打造「星光女孩SHOW」 UniGirls專屬互動活動時程公布。（圖／統一獅）



記者胡冠辰／綜合報導

2026年統一獅主場賽事每逢週五推出「星光女孩SHOW」主題活動，打造一場屬於UniGirls個人的專屬球迷互動時光；活動內容包含女孩個人表演、看台互動以及賽前簽名會，讓「一號隊友」能近距離參與、用行動支持喜愛的UniGirls女孩們，今年也將持續推出多場次，邀請粉絲一起加入週五星光行列！

活動售票資訊

售票時間：3月12日中午12:00

售票平台：限ibon網路售票系統（※統一超商ibon機台無販售）

購買規範：每人每筆訂單限購1張，採實名制販售

活動內容與票價

活動票價：555元（每組60名）

活動贈品：贈送該組女孩親簽寫真照片，於上台簽名時由女孩親自贈送

※請於活動過程中領取簽名寫真，下台後不予補發

活動場次資訊（依簽名會組別購票，每人限參加一個組別）

4月10日（五），活動時間：17:10～18:10，活動地點：亞太成棒主球場。

簽名會組別：A：妮妮組、B：Chihiro組

4月24日（五），活動時間：17:10～18:10，活動地點：亞太成棒主球場。

簽名會組別：A：賴賴組、B：趙娟週組

5月1日（五），活動時間：14:30～15:30，活動地點：亞太成棒主球場。

簽名會組別：A：芮絲組、B：少少組

5月15日（五），活動時間：17:10～18:10，活動地點：亞太成棒主球場。

簽名會組別：A：JOY組、B：姿琳組

6月5日（五），活動時間：17:10～18:10，活動地點：臺北大巨蛋。

簽名會組別：A：斐棋組、B：文慧真組

6月19日（五），活動時間：14:30～15:30，活動地點：亞太成棒主球場。

簽名會組別：A：冞冞組、B：安惠志組

簽名會參加資格

需持有當日賽事門票（票券均可參加）

※以下票種不可參加：眷屬票、啦啦隊票券、外野學生參觀券、公關票

需攜帶「當日星光女孩SHOW女孩的官方周邊商品」乙件

例如：女孩應援毛巾、女孩肖像紀念球、UG戀愛實境收藏盒小卡、女孩燙印球衣…等

簽名票券採實名制販售，每人每組限購一張

入場前工作人員將確認「當日門票」及「簽名票券」，兩項皆符合方可入場

不符資格者無法參加簽名會，且簽名會票券亦無法退票

簽名會注意事項

每人僅限簽官方女孩周邊商品乙樣（※免費入場贈品不在可簽物品範圍）

非萊恩酷販售的女孩商品不予簽名

每人簽名限時1分鐘，請於活動時間內完成報到；活動結束後抵達視同放棄，不予補簽

活動進行中請勿索取自拍，現場請依工作人員指示，以確保活動順利

每次排隊僅限使用1張簽名會門票；若持有1張以上票券，請重新排隊等待

※購票前請先確認是否已購入當日賽事門票及女孩商品

※主辦單位保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利。