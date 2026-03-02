WBC韓國兩場熱身賽全員15投手登板　柳志炫：找出狀況最好人選再談日韓戰

▲柳志炫。（圖／截自KBO官方粉絲團）



記者胡冠辰／綜合報導

第6屆世界棒球經典賽（WBC）即將於5日開打，韓國隊今（2日）上午11點於京瓷巨蛋與阪神虎進行熱身賽，總教練柳志炫賽前表示，包含3日對歐力士猛牛在內的兩場熱身賽，將讓名單內15名投手全數登板測試，藉此確認最佳狀態人選，再規劃正賽投手調度。

柳志炫稍早在賽前記者會上宣布，2日對阪神之戰由郭彬擔任先發，3日對歐力士則由2023年效力遊騎兵拿下12勝、目前在勇士體系小聯盟的達寧（Dane Dunning）先發。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到投手調度規劃，柳志炫說：「今天、明天想要把所有投手都檢視一遍，目前共有15名投手，希望透過這兩天的比賽，確認這15人的狀況，找出誰的狀態最好；在掌握這些情況後，再來思考正式比賽中的起用方式。」

他也強調，將利用這兩場比賽全面檢視投手群身體狀況與比賽內容，之後再決定包含先發投手在內的角色分工。

外界關注7日對日本的「日韓戰」先發人選，達寧被視為熱門人選之一，不過柳志炫態度保守表示：「至於日韓戰，現在談論還為時尚早，因此不便發表評論。」

此外，從阪神戰開始，旅外野手也可加入實戰調整，包括老虎瓊斯（Jamey Jones）、巨人李政厚、道奇金慧成等人都可出賽；柳志炫最後提及：「國內組與海外組的搭配，哪種組合是最好的，也希望今天能夠仔細觀察確認。」