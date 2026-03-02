經典賽前夕溫馨一幕　林家正手指臺灣地圖為費仔「家鄉導覽」網喊想哭

▲中華隊宮崎練球，費爾柴德。（圖／記者楊舒帆使用VIVO手機拍攝 ）



記者胡冠辰／綜合報導

2026年第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於5日從日本東京巨蛋點燃戰火，C組率先開打，中華隊也已啟程赴日展開備戰；中職官方在Threads分享一幕暖心畫面，引發球迷熱烈迴響。

「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）與捕手林家正站在台灣地圖前，林家正一邊指著地圖中部、一邊從北到南介紹家鄉，費爾柴德則全程專注聆聽，畫面曝光後讓大批網友直呼被戳中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文中也搭配〈海島冒險王〉的歌詞「我來自一座海上的島嶼，島上住著我勇敢的母親。」替照片增添情緒張力。

照片中可見林家正化身「導覽員」，仔細向費爾柴德說明台灣各地特色；費爾柴德神情認真、眼神緊跟著地圖，像是把每個細節都收進記憶；該貼文迅速在社群擴散，累積高關注與大量互動，有網友形容「看著就想哭」，也有人留言表示被這種「一起為同一件事努力」的氛圍打動。

留言區同樣充滿創意與祝福，球迷紛紛寫下「大聯盟等級的地理課」、「帶著一起打拚的隊友回來認識家鄉很感人」、「費仔要認真聽，下次換你帶大家遊台灣」，也有人把畫面與球員背景連結，笑稱「這首歌超適合母親是台灣人的費仔」，甚至延伸到其他球員話題，替中華隊送上滿滿加油聲。