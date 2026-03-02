運動雲

不敵頭號種子！梁恩碩、張瑋桓奧斯汀摘銀寫本季最佳成績

▲亞運網球混雙梁恩碩、黃琮豪於金牌戰出賽。（圖／記者林敬旻攝）

▲梁恩碩。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台灣網球女將梁恩碩這次在WTA250等級的奧斯汀女網賽攜手香港張瑋桓出擊，兩人合拍一路殺進女雙冠軍戰，但面對頭號種子湯森（Taylor Townsend）／杭特（Storm Hunter），歷經1小時20分鐘激戰，最終台港聯軍仍以3比6、4比6不敵對手收下亞軍。

梁恩碩與張瑋桓前一階段在歐洲吞下3連敗，本週轉戰美國德州WTA250等級賽事後明顯回溫，首輪先擊敗俄羅斯布林柯娃（Anna Blinkova）／克羅埃西亞馬琴科（Petra Marcinko），次輪直落二收拾澳洲阿普爾頓（Emily Appleton）／智利瓜爾拉奇（Alexa Guarachi），準決賽更是逆轉扳倒2023年澳洲公開賽大滿貫亞軍的日本第2種子青山修子／柴原瑛菜，自去年10月廣州再闖WTA250等級決賽。

決賽面對強敵湯森／杭特，雙方一路保發，然而第6局台港聯軍卻連掉4分，遭對手破發陷入2比4落後，之後也沒能突破對手發球局，以3比6先讓出首盤。

次盤梁恩碩／張瑋桓首局艱辛守下，但還是無法突破對手，第5局再度遭到對手破發，第9局化解4個賽末點，最終也無法突破對手的發球局，最終再以4比6落敗，梁恩碩雖然依舊無緣WTA個人首冠，但這也創下兩人本季以來最佳戰績。

