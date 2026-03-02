12年後再度聯手！史金斯、PCA美國隊重逢　昔日投捕今身分不同

運動雲

▲Paul Skenes。（圖／路透）

▲史金斯（Paul Skenes）。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

匹茲堡海盜王牌右投史金斯（Paul Skenes）與芝加哥小熊外野手「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）將在本屆世界棒球經典賽（WBC）再度攜手披上美國隊戰袍，兩人上一次以國手身分並肩作戰，已是12年前的U-12時期，堪稱「時光輪迴」的重逢。

12歲時角色對調　當年投手是PCA

時間回到2014年墨西哥泛美錦標賽，當時兩人同為U-12美國隊成員，有趣的是，當年的位置與現在完全相反，史金斯擔任捕手，PCA則是投手。

那屆賽事中，PCA還與隊友聯手完成無安打比賽，而蹲捕的正是史金斯，PCA回憶，「最酷的是，捕手是史金斯，那個瘦長的身體，當時就已經開始顯露出如今這種『怪物』的樣子。」

史金斯則笑說，「隨著時間過去，我們的位置好像對調了。」

從二刀流到賽揚王牌

史金斯在路易斯安那州立大學（LSU）時期仍是投捕二刀流，但進入職業後專注投手發展，以動輒160公里以上的速球震撼大聯盟，上季更在生涯第2年就勇奪賽揚獎，躍升聯盟頂尖王牌。

至於PCA，則以速度與守備聞名，逐漸站穩小熊外野主力位置，攻守兼備的成長軌跡同樣亮眼。

▲▼小熊阿姆斯壯。（圖／達志影像／美聯社）

▲「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）。（圖／達志影像／美聯社）

WBC舞台再續前緣

如今兩人將在第6屆WBC再度並肩作戰，只是身份已截然不同，一位是美國隊輪值核心，一位是外野防線的重要拼圖，大聯盟官網甚至打趣寫道，「或許全世界的打者，都希望史金斯當年真的繼續當捕手。」

