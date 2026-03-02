中華隊「完整體」先發打線怎麼排？曾豪駒思考串聯度：相信選手

▲曾豪駒出席賽前記者會。（圖／記者楊舒帆／VIVO手機拍攝）

記者楊舒帆／宮崎報導

中華隊備戰經典賽進入最後調整階段，隨著旅美球員陸續報到，先發陣容輪廓逐漸清晰，教練團也盼透過官辦熱身賽完成整合。總教練曾豪駒談到打線與棒次安排時強調，關鍵在於提升串聯效果，「我相信每一位選手不管棒次怎麼排，他們都會盡自己最大的能力。」

旅美好手鄭宗哲、李灝宇1日首度投入團隊訓練，兩人在內野搭配上也開始討論傳球落點與站位細節，二、游人選逐漸明朗。曾豪駒也點名李灝宇將以二壘角色為主，搭配鄭宗哲的守備配置備受關注；此外，台美混血好手費爾柴德也逐步融入團隊，使得中華隊先發陣容更接近成形，官辦熱身賽的排陣與調整成為焦點。

談到棒次安排與磨合，曾豪駒表示原本就計畫利用兩場官辦熱身賽進行打線實戰測試與微調，「的確在安排棒次上面，就是想要利用這兩場熱身賽去做一個磨合。」不過若因天候影響導致其中一場無法比賽，調整空間也會被壓縮。

他進一步說明，若當天比賽無法進行，等於只剩隔天一場比賽能做最後修正，「如果今天沒辦法比賽，那我們可能就只剩下明天的比賽可以去做一些微調而已。」即便如此，他仍對選手的臨場適應有信心，強調教練團在排棒次時會以「整體串聯度」為核心思考，盼在有限時間內把打線磨合到最佳狀態。