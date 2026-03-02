運動雲

小熊布瑞格曼春訓首轟開張　談經典賽期待再創回憶

▲Alex Bregman。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥小熊三壘手布瑞格曼（Alex Bregman）終於在春訓開張！他在台灣時間2日對白襪的熱身賽中轟出加盟後首支全壘打，為即將啟程參加2026年世界棒球經典賽（WBC）寫下完美序曲。

布瑞格曼今年1月與小熊簽下5年1.75億美元合約，本戰1局下他在2好2壞情況下鎖定一記快速球將球轟向中外野，飛行距離369英尺，這發全壘打也是他披上小熊戰袍後的首轟。

根據Statcast數據顯示，這支全壘打擊球初速達98.5英里；布瑞格曼隨後在3局下兩出局時再補上一支深遠中外野二壘安打，手感火燙。

談到這發春訓首轟，布瑞格曼表示：「感覺很好，我和打擊教練凱利（Dustin Kelly）以及打擊籠裡的隊友們一直在努力調整，找回好的感覺，也很幸運能把幾球確實擊中；我覺得這是我比賽中很重要的一部分，就是嘗試對好球出棒。」

布瑞格曼即將離開春訓營，代表美國隊參加2026年世界棒球經典賽，小熊陣中共有12名球員將參賽；他職業生涯已5度代表美國征戰國際賽，並曾在2017年經典賽奪下金牌。

談到再度披上國家隊戰袍，他說：「那是一份非常強大的名單，為美國隊效力能建立非常深厚的情誼，過去5次我參與的每支隊伍都是如此，我很期待和這些傢伙一起再創回憶。」

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭

