向山本由伸訓練師取經「標槍訓練」　貝茲：感受到正面變化

▲貝茲（Mookie Betts）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇內野手貝茲（Mookie Betts）今（2）日在對洛杉磯天使的熱身賽迎來今春首次出賽，擔任「3棒、游擊手」先發，2打數未敲安，除了場上成績，他談起春訓期間向隊友山本由伸訓練師取經的鍛鍊成果，語氣中滿是肯定。

貝茲於春訓期間向隊友山本由伸的個人訓練師、柔道整復師矢田修「拜師學藝」，在對方指導下，他進行標槍投擲訓練、肩車等項目，並在山本的見證下完成訓練。

在比賽中接受當地轉播單位《SportsNet LA》訪問時，貝茲談到標槍訓練表示，「進展很順利，雖然還投不到由伸那麼遠。」

他接著說，「但和剛開始相比，現在簡直是天壤之別，光是在球場上橫跨鑽石傳球，就和去年完全不同，我感受到非常正面的變化。」

山本自效力日職歐力士時期便接受矢田氏指導，其獨特的標槍訓練、橋式動作與三點倒立等身體運用方式，在大聯盟也備受矚目。

上季世界大賽中，山本在「中0日」情況下於G7後援登板，系列賽累積3勝，成為繼松井秀喜以來，第2位拿下世界大賽MVP的日本球員，G3更在G2完投後僅休1日，於延長18局、歷時6小時39分的史詩對決中主動「待命」牛棚，展現奉獻精神，他當時曾說，「證明了矢田修有多厲害。」

始終保持進取心，在星光熠熠的陣容中依舊展現非凡存在感的貝茲表示，「看看由伸所做的一切，就知道沒有理由不去嘗試。」

他透露，「其實上周有機會和他一起打高爾夫，我對他問了很多問題。」並說，「他告訴我，這些訓練對維持健康真的很有幫助，也能幫助投得更有力，對很多方面都有益處，所以我決定採用這套方法。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇貝茲山本由伸

