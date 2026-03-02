運動雲

飛撲沒收長打！洋基葛里沙姆談防守下滑　：休賽季放在心上

▲紐約洋基隊中外野手葛里遜（Trent Grisham）。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約洋基隊中外野手Trent Grisham。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基中外野手葛里沙姆（Trent Grisham）今（2日）對費城人的春訓熱身賽比賽終，於第2局上演精采美技，當史托特（Bryson Stott）將球打向中右外野空檔時，原本站位略微偏向錯誤方向的葛里沙姆迅速修正路線，全速衝刺後完成一次全身伸展飛撲，成功沒收一支可能形成長打的平飛球，幫助洋基最終以5比3擊敗費城人。

談到這次飛撲美技，葛里沙姆表示：「能在賽季初就完成一次飛撲接殺，感覺很好。」

2025年賽季，葛里沙姆打出生涯最佳進攻表現，得分（87）、安打（116）、全壘打（34）、打點（74）、長打率（.464）與OPS+（125）全數寫下生涯新高；然而這位兩屆金手套得主（2020、2022）在防守數據上卻出現明顯退步。

他上季繳出負3的守備得分價值與負2的OAA，這是他生涯首度在兩項Statcast指標同時為負值；事實上，2019至2024年間，葛里沙姆累積16次OAA，在大聯盟中外野手中高居第4名。

▲葛里遜（Trent Grisham）開轟。（圖／達志影像／美聯社）

對於防守下滑，葛里沙姆坦言：「這不是我曾經真正需要擔心的事，當賽季進行到一半、數據樣本夠多時，我會想知道自己在所有中外野手中的位置，我知道那一年我排在比較後面，我在這個休賽季把這件事放在心上，想要變得更好。」

他也強調，調整更多來自心理層面：「更重要的是在心理上重新找回那股鬥志，讓自己再次擁有優勢。」

根據官網報導，葛里沙姆上季平均起跑反應為生涯最差之一，部分原因正是腿後肌傷勢所致；去年6月在多倫多，他在羅傑斯球場被草皮勾住釘鞋提前退場，隔日洋基甚至緊急從3A召回外野手德拉克魯茲（Bryan De La Cruz）以防萬一。

▲葛利桑（Trent Grisham）。（圖／達志影像／美聯社）

回憶當時狀況，葛里沙姆說：「到了那天結束時，我覺得自己狀況夠好，可以上場比賽，也許我沒有百分之百，但那不是重點，重點是我想站在場上比賽，我也覺得自己能在場上做得相當不錯。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）也為子弟兵緩頰，認為數據確實受到傷勢影響。

布恩表示：「有時候如果有幾顆本來應該在外野空檔接到的球沒接到，那會對數據造成很大的影響；在賽季中段，我們確實有幾顆他平常能處理、能改變數據走向的球沒能完成。」

「但必須肯定的是，他在那段時間仍然打得很好，只是帶著傷勢撐了一陣子；我期待他在外野能有非常出色的表現，也希望數據能顯示他回到整個職業生涯一貫的水準。」

