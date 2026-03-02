若宮崎首戰取消怎麼辦？曾豪駒備妥B計畫　「中華隊投手明天上」

▲曾豪駒出席賽前記者會。（圖／記者楊舒帆／VIVO手機拍攝）

記者楊舒帆／宮崎報導

中華隊原訂2日在清武棒球場進行經典賽官辦熱身賽，不過賽前天候不穩、雨勢不斷，總教練曾豪駒表示，若比賽因雨取消，球隊將立即啟動備案，改在室內進行打擊訓練維持手感，投手方面也會另尋場地安排練投，盡力確保備戰節奏不受影響。

針對天氣變數，曾豪駒指出，抵達球場時已看到主辦單位鋪設大帆布保護場地，但是否開打仍須等待大會決定。他強調，若無法比賽，將安排室內打擊練習，「讓我們再去做一個打擊的練習維持手感。」至於投手部分，因場地受限，教練團會盡力尋找合適空間，讓投手完成既定投球訓練。

被問到若比賽取消是否影響隔日投手調度，曾豪駒回應，「今天如果沒有比賽，那我們的投手明天會依然就是我們今天準備的投手，下去做比賽。」原訂2日張峻瑋先發登板，牛棚投手短局數調整，3日則請大會支援獨立聯盟投手為主，不過雨天計劃生變，中華隊投手將在3日出賽，教練團對投手安排已有明確規劃。

清武棒球場前一日仍是晴空萬里，卻在賽事當天清晨開始降雨，上午8點後雨勢轉大。大聯盟工作人員第一時間鋪上大型帆布保護場地，中華隊也已抵達球場待命。不過隨著雨勢持續，能否順利開打仍待大會最終決定；若確定延期，球隊將改至室內練習場持續備戰，確保調整進度不中斷。