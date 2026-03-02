運動雲

>

若宮崎首戰取消怎麼辦？曾豪駒備妥B計畫　「中華隊投手明天上」

▲曾豪駒出席賽前記者會。（圖／記者楊舒帆／VIVO手機拍攝）

▲曾豪駒出席賽前記者會。（圖／記者楊舒帆／VIVO手機拍攝）

記者楊舒帆／宮崎報導

中華隊原訂2日在清武棒球場進行經典賽官辦熱身賽，不過賽前天候不穩、雨勢不斷，總教練曾豪駒表示，若比賽因雨取消，球隊將立即啟動備案，改在室內進行打擊訓練維持手感，投手方面也會另尋場地安排練投，盡力確保備戰節奏不受影響。

針對天氣變數，曾豪駒指出，抵達球場時已看到主辦單位鋪設大帆布保護場地，但是否開打仍須等待大會決定。他強調，若無法比賽，將安排室內打擊練習，「讓我們再去做一個打擊的練習維持手感。」至於投手部分，因場地受限，教練團會盡力尋找合適空間，讓投手完成既定投球訓練。

[廣告]請繼續往下閱讀...

被問到若比賽取消是否影響隔日投手調度，曾豪駒回應，「今天如果沒有比賽，那我們的投手明天會依然就是我們今天準備的投手，下去做比賽。」原訂2日張峻瑋先發登板，牛棚投手短局數調整，3日則請大會支援獨立聯盟投手為主，不過雨天計劃生變，中華隊投手將在3日出賽，教練團對投手安排已有明確規劃。

清武棒球場前一日仍是晴空萬里，卻在賽事當天清晨開始降雨，上午8點後雨勢轉大。大聯盟工作人員第一時間鋪上大型帆布保護場地，中華隊也已抵達球場待命。不過隨著雨勢持續，能否順利開打仍待大會最終決定；若確定延期，球隊將改至室內練習場持續備戰，確保調整進度不中斷。

關鍵字： 標籤:經典賽中華隊雨天取消打擊訓練投手調度

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／中華隊官辦熱身賽首戰取消　宮崎雨勢漸大啟動室內練習

快訊／中華隊官辦熱身賽首戰取消　宮崎雨勢漸大啟動室內練習

W.N. Lin是誰？林維恩球衣英文縮寫印錯引熱議　中華隊請大會修正

W.N. Lin是誰？林維恩球衣英文縮寫印錯引熱議　中華隊請大會修正

星光熠熠！大谷領銜WBC日本隊聚餐　最年長菅野智之豪氣買單

星光熠熠！大谷領銜WBC日本隊聚餐　最年長菅野智之豪氣買單

宮崎變天！中華隊熱身賽恐受雨勢影響　待大會決定　

宮崎變天！中華隊熱身賽恐受雨勢影響　待大會決定　

快訊／林昀儒苦戰不敵王楚欽　新加坡大滿貫亞軍仍寫男單生涯新頁

快訊／林昀儒苦戰不敵王楚欽　新加坡大滿貫亞軍仍寫男單生涯新頁

若宮崎首戰取消怎麼辦？曾豪駒備妥B計畫　「中華隊投手明天上」

若宮崎首戰取消怎麼辦？曾豪駒備妥B計畫　「中華隊投手明天上」

甜美系要變身了！安琪進軍統一UniGirls　預告挑戰性感、帥酷風

甜美系要變身了！安琪進軍統一UniGirls　預告挑戰性感、帥酷風

WBC場內影像禁止上傳！球迷反彈：太嚴格了　日媒：罰則未明朗

WBC場內影像禁止上傳！球迷反彈：太嚴格了　日媒：罰則未明朗

日媒提問「台灣戰焦點投打」　曾豪駒技巧性笑回：全部的人！

日媒提問「台灣戰焦點投打」　曾豪駒技巧性笑回：全部的人！

102英里怪物新秀來了！凱許曼滿意春訓投手　洋基新季有戲

102英里怪物新秀來了！凱許曼滿意春訓投手　洋基新季有戲

高冷男神徐仁國　戀愛時竟是「撒嬌魔人」

熱門新聞

快訊／中華隊官辦熱身賽首戰取消　宮崎雨勢漸大啟動室內練習

W.N. Lin是誰？林維恩球衣英文縮寫印錯引熱議　中華隊請大會修正

星光熠熠！大谷領銜WBC日本隊聚餐　最年長菅野智之豪氣買單

宮崎變天！中華隊熱身賽恐受雨勢影響　待大會決定　

快訊／林昀儒苦戰不敵王楚欽　新加坡大滿貫亞軍仍寫男單生涯新頁

若宮崎首戰取消怎麼辦？曾豪駒備妥B計畫　「中華隊投手明天上」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／中華隊官辦熱身賽首戰取消　

2W.N. Lin是誰？林維恩球衣英文縮寫印錯引熱議

3星光熠熠！大谷領銜WBC日本隊聚餐

4宮崎變天！中華隊熱身賽恐受雨勢影響　待大會決定　

5不敵中國球王！林昀儒大滿貫收亞軍

最新新聞

1林家正暖指地圖一幕！費爾柴德曝當下心境

2WBC韓國兩場熱身賽全員15投手登板

3林家正手指臺灣地圖為費仔家鄉導覽

4快訊／中華隊官辦熱身賽首戰取消　

5梁恩碩、張瑋桓奧斯汀女網摘銀

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

宮崎雨勢攪局備戰！曾總曝應變　未入選「不甘心」將成中華隊力量

【帥到像走秀】中華隊帥氣西裝Look現身機場！大廳瞬間變時裝秀伸展台❤

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

【現場驚叫】伊朗反擊！無人機轟炸巴林大樓瞬間陷火海

金鐘國參訪私人動物園　杜拜土豪安排跟獅虎拔河

【以伊開戰航班大亂】班機飛一半遇杜哈機場關閉　緊急折返！旅客超無奈

【一家三口出門遇劫】桃園自小客遭大車攔腰撞飛！駕駛命危、妻女亡

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366