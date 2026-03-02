運動雲

>

洋基春訓又一焦點！　赫斯2局無失分奪勝布恩盛讚

▲赫斯（Ben Hess）。（圖／達志影像／美聯社）

▲赫斯（Ben Hess）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洋基今年春訓投手群話題不斷，拉格蘭奇（Carlos Lagrange）與羅德里奎茲（Elmer Rodríguez）接連成為焦點；不過總教練布恩（Aaron Boone）點名，另一名潛力右投赫斯（Ben Hess）同樣值得關注，直言他「應該與他們並列」。

2024年大聯盟選秀首輪被洋基挑中的赫斯，2日對費城人之戰完成本季第2場春訓登板，主投2局無失分，幫助球隊以5比3取勝並拿下勝投。

[廣告]請繼續往下閱讀...

赫斯賽後表示：「這真的很棒，我當時非常興奮能獲邀來到這裡，而且也獲得在比賽中投球的機會；今天我面對的是對方打線的前段棒次，這是一個非常好的學習經驗。」

根據《MLB Pipeline》春訓前排名，赫斯是洋基農場第6號新秀，此役他在被首名打者敲出安打後迅速穩住陣腳，接連解決後續6名打者，展現沉著與壓制力。

布恩也對此表示肯定：「如果他在球數落後時，仍然能把變化球投進好球帶，他擁有兩種不同的變化球，對他來說都是非常優秀的武器；他身材高大強壯，具備先發投手的體型條件，我對目前看到的表現感到很興奮。」

赫斯上季自高階1A出發，並於2A先發7場，預計2026年球季將從該層級展開；2025年賽季他在22場先發中繳出7勝4敗、防禦率3.22成績，於103.1局投球中送出139次三振、46次保送，被擊出65支安打。

布恩指出：「他加入體系的時間還不算長，但我很喜歡他投好球的能力。我覺得這會成為他的強項。」

對於首次完整參與春訓，赫斯也把握機會向前輩學習；他說：「這裡有很多優秀的球員，而且他們都很願意分享自己的經驗與所學，我真正特別注意的是他們的例行準備流程，以及他們每天是怎麼做，才能達到現在這個層級。」

關鍵字： 紐約洋基MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／中華隊官辦熱身賽首戰取消　宮崎雨勢漸大啟動室內練習

快訊／中華隊官辦熱身賽首戰取消　宮崎雨勢漸大啟動室內練習

W.N. Lin是誰？林維恩球衣英文縮寫印錯引熱議　中華隊請大會修正

W.N. Lin是誰？林維恩球衣英文縮寫印錯引熱議　中華隊請大會修正

星光熠熠！大谷領銜WBC日本隊聚餐　最年長菅野智之豪氣買單

星光熠熠！大谷領銜WBC日本隊聚餐　最年長菅野智之豪氣買單

宮崎變天！中華隊熱身賽恐受雨勢影響　待大會決定　

宮崎變天！中華隊熱身賽恐受雨勢影響　待大會決定　

快訊／林昀儒苦戰不敵王楚欽　新加坡大滿貫亞軍仍寫男單生涯新頁

快訊／林昀儒苦戰不敵王楚欽　新加坡大滿貫亞軍仍寫男單生涯新頁

若宮崎首戰取消怎麼辦？曾豪駒備妥B計畫　「中華隊投手明天上」

若宮崎首戰取消怎麼辦？曾豪駒備妥B計畫　「中華隊投手明天上」

甜美系要變身了！安琪進軍統一UniGirls　預告挑戰性感、帥酷風

甜美系要變身了！安琪進軍統一UniGirls　預告挑戰性感、帥酷風

WBC場內影像禁止上傳！球迷反彈：太嚴格了　日媒：罰則未明朗

WBC場內影像禁止上傳！球迷反彈：太嚴格了　日媒：罰則未明朗

日媒提問「台灣戰焦點投打」　曾豪駒技巧性笑回：全部的人！

日媒提問「台灣戰焦點投打」　曾豪駒技巧性笑回：全部的人！

102英里怪物新秀來了！凱許曼滿意春訓投手　洋基新季有戲

102英里怪物新秀來了！凱許曼滿意春訓投手　洋基新季有戲

高冷男神徐仁國　戀愛時竟是「撒嬌魔人」

熱門新聞

快訊／中華隊官辦熱身賽首戰取消　宮崎雨勢漸大啟動室內練習

W.N. Lin是誰？林維恩球衣英文縮寫印錯引熱議　中華隊請大會修正

星光熠熠！大谷領銜WBC日本隊聚餐　最年長菅野智之豪氣買單

宮崎變天！中華隊熱身賽恐受雨勢影響　待大會決定　

快訊／林昀儒苦戰不敵王楚欽　新加坡大滿貫亞軍仍寫男單生涯新頁

若宮崎首戰取消怎麼辦？曾豪駒備妥B計畫　「中華隊投手明天上」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／中華隊官辦熱身賽首戰取消　

2W.N. Lin是誰？林維恩球衣英文縮寫印錯引熱議

3星光熠熠！大谷領銜WBC日本隊聚餐

4宮崎變天！中華隊熱身賽恐受雨勢影響　待大會決定　

5不敵中國球王！林昀儒大滿貫收亞軍

最新新聞

1林家正暖指地圖一幕！費爾柴德曝當下心境

2WBC韓國兩場熱身賽全員15投手登板

3林家正手指臺灣地圖為費仔家鄉導覽

4快訊／中華隊官辦熱身賽首戰取消　

5梁恩碩、張瑋桓奧斯汀女網摘銀

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

宮崎雨勢攪局備戰！曾總曝應變　未入選「不甘心」將成中華隊力量

【帥到像走秀】中華隊帥氣西裝Look現身機場！大廳瞬間變時裝秀伸展台❤

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

【現場驚叫】伊朗反擊！無人機轟炸巴林大樓瞬間陷火海

金鐘國參訪私人動物園　杜拜土豪安排跟獅虎拔河

【以伊開戰航班大亂】班機飛一半遇杜哈機場關閉　緊急折返！旅客超無奈

【一家三口出門遇劫】桃園自小客遭大車攔腰撞飛！駕駛命危、妻女亡

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366