洋基春訓又一焦點！　赫斯2局無失分奪勝布恩盛讚

▲赫斯（Ben Hess）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洋基今年春訓投手群話題不斷，拉格蘭奇（Carlos Lagrange）與羅德里奎茲（Elmer Rodríguez）接連成為焦點；不過總教練布恩（Aaron Boone）點名，另一名潛力右投赫斯（Ben Hess）同樣值得關注，直言他「應該與他們並列」。

2024年大聯盟選秀首輪被洋基挑中的赫斯，2日對費城人之戰完成本季第2場春訓登板，主投2局無失分，幫助球隊以5比3取勝並拿下勝投。

赫斯賽後表示：「這真的很棒，我當時非常興奮能獲邀來到這裡，而且也獲得在比賽中投球的機會；今天我面對的是對方打線的前段棒次，這是一個非常好的學習經驗。」

根據《MLB Pipeline》春訓前排名，赫斯是洋基農場第6號新秀，此役他在被首名打者敲出安打後迅速穩住陣腳，接連解決後續6名打者，展現沉著與壓制力。

布恩也對此表示肯定：「如果他在球數落後時，仍然能把變化球投進好球帶，他擁有兩種不同的變化球，對他來說都是非常優秀的武器；他身材高大強壯，具備先發投手的體型條件，我對目前看到的表現感到很興奮。」

赫斯上季自高階1A出發，並於2A先發7場，預計2026年球季將從該層級展開；2025年賽季他在22場先發中繳出7勝4敗、防禦率3.22成績，於103.1局投球中送出139次三振、46次保送，被擊出65支安打。

布恩指出：「他加入體系的時間還不算長，但我很喜歡他投好球的能力。我覺得這會成為他的強項。」

對於首次完整參與春訓，赫斯也把握機會向前輩學習；他說：「這裡有很多優秀的球員，而且他們都很願意分享自己的經驗與所學，我真正特別注意的是他們的例行準備流程，以及他們每天是怎麼做，才能達到現在這個層級。」