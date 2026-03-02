鄧愷威春訓中繼1.2局失1分　挨陽春砲防禦率升至2.45

▲鄧愷威。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

休士頓太空人臺灣投手鄧愷威，今（2日）對紐約大都會的春訓熱身賽獲得登板機會，他以中繼身分投1.2局失1分，期間遭泰勒（Tyrone Taylor）敲出追平比數的陽春砲；太空人最終3比4輸球，鄧愷威無關勝敗，賽後防禦率上升至2.45。

An absolute LASER from Tyrone pic.twitter.com/tJ9Cf6epA2 [廣告]請繼續往下閱讀... March 1, 2026

鄧愷威在3局上、太空人1比0領先時接替亞歷山大（Jason Alexander）投球，首名打者布魯漢（Vidal Brujan）游擊方向滾地球出局，隨後風雲色變，鄧愷威連續對帕齊耶（Cristian Pache）與塞米恩（Marcus Semien）投出四壞，陷入一出局、一二壘有人不利局面。

面對失分壓力，鄧愷威迅速止血：先讓班治（Carson Benge）擊出二壘方向滾地球形成第2個出局數，接著與托倫斯（Luis Torrens）纏鬥至滿球數後，鄧愷威靠招牌Sweeper完成三振驚險拆彈、0失分結束該局。

4局上鄧愷威續投，先成功讓陶克曼（Mike Tauchman）打成一壘滾地球出局，不過下一棒泰勒逮中一顆落在紅中的橫掃球一棒送往左外野形成陽春全壘打，幫助大都會追成1比1平手；鄧愷威在挨轟後很快找回節奏，讓茂里西歐（Ronny Mauricio）擊出二壘滾地球出局，但太空人教練團隨後選擇啟動換投，未讓他完成該局。

總計鄧愷威此役中繼1.2局，被敲1支全壘打失1分，另有1次三振、2次保送；比賽最後太空人在9局下遭大都會Yonatan Henriquez再見安打狙擊，以3比4吞敗，鄧愷威此戰無關勝敗。