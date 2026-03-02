運動雲

>

「大谷之後」人選浮現！教頭點名鈴木誠也最有力　關鍵先生還有他

▲鈴木誠也、大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲鈴木誠也、大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

日本隊總教練井端弘和近日接受電視節目專訪，談及力拚世界棒球經典賽（WBC）2連霸的打線布局時，鬆口「大谷之後」的打者人選，並坦言早已開始思考後段棒次安排。

節目主持人拋出直球提問，「大谷前後，尤其是後面誰來打？」井端回應，「首先就是考慮大谷之後的人選，最有力的是鈴木誠也吧，我是這麼想的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他表示，鈴木與大谷同齡，且具備大聯盟實績，「對手一定會對大谷提高警戒，那麼能在後面承接打擊的，我認為是有大聯盟實績的鈴木。」

鈴木上季效力美國職棒芝加哥小熊，轟出生涯新高32支全壘打，並貢獻103分打點，長打火力與穩定度兼具。

此外，井端也點名阪神虎外野手森下翔太為關鍵人物，他指出，自自己接掌兵符以來，森下幾乎場場出賽，「他幫助球隊的部分非常多，這次若在劣勢時，他的力量將會變得必要。」

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，森下翔太。（圖／記者李毓康攝）

▲森下翔太。（圖／記者李毓康攝）

森下在2024年12強賽擔任4棒打滿9場，上季為阪神敲出23轟、89分打點，皆為聯盟第2，助隊奪冠。

井端直言，「他的一揮可以瞬間改變球隊氣氛，或許不是什麼『森下教』，但在我心中，他就是那種『會替我們想辦法解決』的球員。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓2026WBC列強大谷翔平鈴木誠也

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／中華隊官辦熱身賽首戰取消　宮崎雨勢漸大啟動室內練習

快訊／中華隊官辦熱身賽首戰取消　宮崎雨勢漸大啟動室內練習

W.N. Lin是誰？林維恩球衣英文縮寫印錯引熱議　中華隊請大會修正

W.N. Lin是誰？林維恩球衣英文縮寫印錯引熱議　中華隊請大會修正

星光熠熠！大谷領銜WBC日本隊聚餐　最年長菅野智之豪氣買單

星光熠熠！大谷領銜WBC日本隊聚餐　最年長菅野智之豪氣買單

宮崎變天！中華隊熱身賽恐受雨勢影響　待大會決定　

宮崎變天！中華隊熱身賽恐受雨勢影響　待大會決定　

快訊／林昀儒苦戰不敵王楚欽　新加坡大滿貫亞軍仍寫男單生涯新頁

快訊／林昀儒苦戰不敵王楚欽　新加坡大滿貫亞軍仍寫男單生涯新頁

若宮崎首戰取消怎麼辦？曾豪駒備妥B計畫　「中華隊投手明天上」

若宮崎首戰取消怎麼辦？曾豪駒備妥B計畫　「中華隊投手明天上」

甜美系要變身了！安琪進軍統一UniGirls　預告挑戰性感、帥酷風

甜美系要變身了！安琪進軍統一UniGirls　預告挑戰性感、帥酷風

WBC場內影像禁止上傳！球迷反彈：太嚴格了　日媒：罰則未明朗

WBC場內影像禁止上傳！球迷反彈：太嚴格了　日媒：罰則未明朗

日媒提問「台灣戰焦點投打」　曾豪駒技巧性笑回：全部的人！

日媒提問「台灣戰焦點投打」　曾豪駒技巧性笑回：全部的人！

102英里怪物新秀來了！凱許曼滿意春訓投手　洋基新季有戲

102英里怪物新秀來了！凱許曼滿意春訓投手　洋基新季有戲

KPOP第一人！Rosé奪全英音樂獎　暖提BLACKPINK：真的很愛妳們

熱門新聞

快訊／中華隊官辦熱身賽首戰取消　宮崎雨勢漸大啟動室內練習

W.N. Lin是誰？林維恩球衣英文縮寫印錯引熱議　中華隊請大會修正

星光熠熠！大谷領銜WBC日本隊聚餐　最年長菅野智之豪氣買單

宮崎變天！中華隊熱身賽恐受雨勢影響　待大會決定　

快訊／林昀儒苦戰不敵王楚欽　新加坡大滿貫亞軍仍寫男單生涯新頁

若宮崎首戰取消怎麼辦？曾豪駒備妥B計畫　「中華隊投手明天上」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／中華隊官辦熱身賽首戰取消　

2W.N. Lin是誰？林維恩球衣英文縮寫印錯引熱議

3星光熠熠！大谷領銜WBC日本隊聚餐

4宮崎變天！中華隊熱身賽恐受雨勢影響　待大會決定　

5不敵中國球王！林昀儒大滿貫收亞軍

最新新聞

1林家正暖指地圖一幕！費爾柴德曝當下心境

2WBC韓國兩場熱身賽全員15投手登板

3林家正手指臺灣地圖為費仔家鄉導覽

4快訊／中華隊官辦熱身賽首戰取消　

5梁恩碩、張瑋桓奧斯汀女網摘銀

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

宮崎雨勢攪局備戰！曾總曝應變　未入選「不甘心」將成中華隊力量

【帥到像走秀】中華隊帥氣西裝Look現身機場！大廳瞬間變時裝秀伸展台❤

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

【現場驚叫】伊朗反擊！無人機轟炸巴林大樓瞬間陷火海

金鐘國參訪私人動物園　杜拜土豪安排跟獅虎拔河

【以伊開戰航班大亂】班機飛一半遇杜哈機場關閉　緊急折返！旅客超無奈

【一家三口出門遇劫】桃園自小客遭大車攔腰撞飛！駕駛命危、妻女亡

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366