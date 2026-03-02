「大谷之後」人選浮現！教頭點名鈴木誠也最有力　關鍵先生還有他

▲鈴木誠也、大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

日本隊總教練井端弘和近日接受電視節目專訪，談及力拚世界棒球經典賽（WBC）2連霸的打線布局時，鬆口「大谷之後」的打者人選，並坦言早已開始思考後段棒次安排。

節目主持人拋出直球提問，「大谷前後，尤其是後面誰來打？」井端回應，「首先就是考慮大谷之後的人選，最有力的是鈴木誠也吧，我是這麼想的。」

他表示，鈴木與大谷同齡，且具備大聯盟實績，「對手一定會對大谷提高警戒，那麼能在後面承接打擊的，我認為是有大聯盟實績的鈴木。」

鈴木上季效力美國職棒芝加哥小熊，轟出生涯新高32支全壘打，並貢獻103分打點，長打火力與穩定度兼具。

此外，井端也點名阪神虎外野手森下翔太為關鍵人物，他指出，自自己接掌兵符以來，森下幾乎場場出賽，「他幫助球隊的部分非常多，這次若在劣勢時，他的力量將會變得必要。」

▲森下翔太。（圖／記者李毓康攝）

森下在2024年12強賽擔任4棒打滿9場，上季為阪神敲出23轟、89分打點，皆為聯盟第2，助隊奪冠。

井端直言，「他的一揮可以瞬間改變球隊氣氛，或許不是什麼『森下教』，但在我心中，他就是那種『會替我們想辦法解決』的球員。」