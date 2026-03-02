夢想成真！科博利墨西哥封王　生涯第3冠到手寫新高排名

▲Flavio Cobolli。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

義大利好手科博利（Flavio Cobolli）在墨西哥公開賽決賽中，以7比6（4）、6比4擊敗美國名將提亞佛（Frances Tiafoe），勇奪個人首座硬地ATP巡迴賽冠軍，同時也是生涯第3冠；憑藉這座ATP500等級冠軍，他將在世界排名升至生涯新高第15名。

名列賽會第5種子的科博利整場比賽火力全開，正手拍精準且具穿透力，擊球創造力展露無遺，儘管過去兩次與提亞佛交手皆吞敗，科博利此役毫無懼色。

首盤他在5比4、對手發球局時錯失一次盤末點後，於搶7局一度以1比3落後，但隨即連拿關鍵分數，最終以6比4收下搶7，率先取得盤數優勢。

第2盤戰況依舊緊湊，提亞佛直到第8局才首度逼出破發點，並把握該局第3次機會扳平至4比4；提亞佛本週多次上演逆轉好戲，包括次輪面對科瓦切維奇（Aleksandar Kovacevic）時挽救2個賽末點驚險晉級，準決賽對上中島（Brandon Nakashima）時，也在對手一度發球準備直落2收官之際強勢反撲。

不過決賽未再出現戲劇性翻盤，科博利在遭破發後迅速回穩，立即完成回破，最終耗時2小時9分鐘成功守住發球局關門，奪下冠軍。

科博利賽後表示，「當我還是小孩時，我就夢想著這一刻，能在這樣等級的賽事、在中央球場比賽，還有觀眾為我加油，我感到非常自豪，不只是為了我自己，也為那些為我付出的人，我的爸爸、我的家人，以及我的整個團隊；他們給了我很大的幫助。」

他也談到奪冠心情，「我認為自己配得上這座冠軍，因為我在場外付出了很多努力，每次輸球之後，我都會回到球場繼續訓練；我只想說，我為自己感到非常驕傲，今天是一場精彩的比賽，我覺得這是我在本屆賽事中打得最好的一場，在今天之前我從未擊敗過提亞佛，所以我真的非常開心。」

科博利成為第4位出生於2000年後、能在不同場地贏得ATP500冠軍的男子球員，加入艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、辛納（Jannik Sinner）與費爾斯（Arthur Fils）的行列；此外他也是自2016年22歲的提姆（Dominic Thiem）以來，最年輕的阿卡普爾科冠軍。