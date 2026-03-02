運動雲

>

夢想成真！科博利墨西哥封王　生涯第3冠到手寫新高排名

▲Flavio Cobolli。（圖／路透）

▲Flavio Cobolli。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

義大利好手科博利（Flavio Cobolli）在墨西哥公開賽決賽中，以7比6（4）、6比4擊敗美國名將提亞佛（Frances Tiafoe），勇奪個人首座硬地ATP巡迴賽冠軍，同時也是生涯第3冠；憑藉這座ATP500等級冠軍，他將在世界排名升至生涯新高第15名。

名列賽會第5種子的科博利整場比賽火力全開，正手拍精準且具穿透力，擊球創造力展露無遺，儘管過去兩次與提亞佛交手皆吞敗，科博利此役毫無懼色。

[廣告]請繼續往下閱讀...

首盤他在5比4、對手發球局時錯失一次盤末點後，於搶7局一度以1比3落後，但隨即連拿關鍵分數，最終以6比4收下搶7，率先取得盤數優勢。

▲Flavio Cobolli。（圖／路透）

第2盤戰況依舊緊湊，提亞佛直到第8局才首度逼出破發點，並把握該局第3次機會扳平至4比4；提亞佛本週多次上演逆轉好戲，包括次輪面對科瓦切維奇（Aleksandar Kovacevic）時挽救2個賽末點驚險晉級，準決賽對上中島（Brandon Nakashima）時，也在對手一度發球準備直落2收官之際強勢反撲。

不過決賽未再出現戲劇性翻盤，科博利在遭破發後迅速回穩，立即完成回破，最終耗時2小時9分鐘成功守住發球局關門，奪下冠軍。

科博利賽後表示，「當我還是小孩時，我就夢想著這一刻，能在這樣等級的賽事、在中央球場比賽，還有觀眾為我加油，我感到非常自豪，不只是為了我自己，也為那些為我付出的人，我的爸爸、我的家人，以及我的整個團隊；他們給了我很大的幫助。」

▲Flavio Cobolli。（圖／路透）

他也談到奪冠心情，「我認為自己配得上這座冠軍，因為我在場外付出了很多努力，每次輸球之後，我都會回到球場繼續訓練；我只想說，我為自己感到非常驕傲，今天是一場精彩的比賽，我覺得這是我在本屆賽事中打得最好的一場，在今天之前我從未擊敗過提亞佛，所以我真的非常開心。」

科博利成為第4位出生於2000年後、能在不同場地贏得ATP500冠軍的男子球員，加入艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、辛納（Jannik Sinner）與費爾斯（Arthur Fils）的行列；此外他也是自2016年22歲的提姆（Dominic Thiem）以來，最年輕的阿卡普爾科冠軍。

關鍵字： ATP、網球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

W.N. Lin是誰？林維恩球衣英文縮寫印錯引熱議　中華隊請大會修正

W.N. Lin是誰？林維恩球衣英文縮寫印錯引熱議　中華隊請大會修正

快訊／林昀儒苦戰不敵王楚欽　新加坡大滿貫亞軍仍寫男單生涯新頁

快訊／林昀儒苦戰不敵王楚欽　新加坡大滿貫亞軍仍寫男單生涯新頁

WBC場內影像禁止上傳！球迷反彈：太嚴格了　日媒：罰則未明朗

WBC場內影像禁止上傳！球迷反彈：太嚴格了　日媒：罰則未明朗

陳盈駿轟26分撼中國男籃　昔CBA主帥郭士強盛讚：一步一步成長

陳盈駿轟26分撼中國男籃　昔CBA主帥郭士強盛讚：一步一步成長

快訊／林昀儒贏了！6局激戰擊敗「六角戰士」　生涯首闖大滿貫男單冠軍戰

快訊／林昀儒贏了！6局激戰擊敗「六角戰士」　生涯首闖大滿貫男單冠軍戰

差點射下中國男籃！中華隊7分惜敗　圖齊說有瑕疵但仍是打最好比賽之一

差點射下中國男籃！中華隊7分惜敗　圖齊說有瑕疵但仍是打最好比賽之一

夢想成真！科博利墨西哥封王　生涯第3冠到手寫新高排名

夢想成真！科博利墨西哥封王　生涯第3冠到手寫新高排名

為美國隊出征！史金斯目標只有金牌　：我們會展現統治力

為美國隊出征！史金斯目標只有金牌　：我們會展現統治力

甜美系要變身了！安琪進軍統一UniGirls　預告挑戰性感、帥酷風

甜美系要變身了！安琪進軍統一UniGirls　預告挑戰性感、帥酷風

102英里怪物新秀來了！凱許曼滿意春訓投手　洋基新季有戲

102英里怪物新秀來了！凱許曼滿意春訓投手　洋基新季有戲

伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

熱門新聞

W.N. Lin是誰？林維恩球衣英文縮寫印錯引熱議　中華隊請大會修正

快訊／林昀儒苦戰不敵王楚欽　新加坡大滿貫亞軍仍寫男單生涯新頁

WBC場內影像禁止上傳！球迷反彈：太嚴格了　日媒：罰則未明朗

陳盈駿轟26分撼中國男籃　昔CBA主帥郭士強盛讚：一步一步成長

快訊／林昀儒贏了！6局激戰擊敗「六角戰士」　生涯首闖大滿貫男單冠軍戰

差點射下中國男籃！中華隊7分惜敗　圖齊說有瑕疵但仍是打最好比賽之一

讀者回應

﻿

熱門新聞

1W.N. Lin是誰？林維恩球衣英文縮寫印錯引熱議

2不敵中國球王！林昀儒大滿貫收亞軍

3WBC場內影像不得上傳！球迷反彈：太嚴格了

4陳盈駿26分撼中國男籃　昔CBA主帥說讚

5林昀儒贏了！首闖大滿貫決賽

最新新聞

1夢想成真！科博利墨西哥封王

2為美國隊出征！史金斯目標只有金牌

3賈吉喊改寫劇本率美國拚雪恥

4貝林傑背部不適暫停出賽

5W.N. Lin是誰？林維恩球衣英文縮寫印錯引熱議

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

宮崎雨勢攪局備戰！曾總曝應變　未入選「不甘心」將成中華隊力量

【帥到像走秀】中華隊帥氣西裝Look現身機場！大廳瞬間變時裝秀伸展台❤

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

金鐘國參訪私人動物園　杜拜土豪安排跟獅虎拔河

【一家三口出門遇劫】桃園自小客遭大車攔腰撞飛！駕駛命危、妻女亡

【現場驚叫】伊朗反擊！無人機轟炸巴林大樓瞬間陷火海

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭

74歲還在信義區夜店嗨！　比莉一拿麥克風…全場暴動
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366