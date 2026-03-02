運動雲

>

為美國隊出征！史金斯目標只有金牌　：我們會展現統治力

▲Paul Skenes。（圖／路透）

▲Paul Skenes。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

海盜1日與太空人之戰因雨縮短，最終以5比2取勝，王牌史金斯（Paul Skenes）2日就要前往美國隊報到，代表國家出賽對他意義重大，但在春訓正進入關鍵磨合期之際暫別球隊，讓他坦言心情複雜。

史金斯直言：「這種感覺很苦甜參半，我真心不想離開，若不是因為WBC，我會很害怕離開；我當然很期待（世界棒球經典賽），但我們在這裡正在打造一些我認為會非常特別的東西，」他接著說：「我不期待在春訓最核心的時刻缺席兩週。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

本屆美國隊陣容星光熠熠，總教練由德羅薩（Mark DeRosa）領軍，他曾率隊在2023年拿下銀牌；名單包含克蕭（Clayton Kershaw）、史庫柏（Tarik Skubal）、賈吉（Aaron Judge）等多位大聯盟頂尖球星，史金斯則被視為投手群的焦點之一，且他早早承諾參賽，也被認為替更多投手加入美國隊「開了門」。

根據規劃，史金斯預計在經典賽前投1場熱身賽，並在正賽擔任2場先發（若美國隊如預期晉級）；美國隊將於週二熱身賽對巨人、週三對洛磯，週五分組賽首戰對上巴西。

談到目標，史金斯態度非常明確：「贏得金牌是最重要的事，不管我投哪一場，其實都不重要，我只想贏得金牌。」

▲Paul Skenes。（圖／路透）

史金斯的企圖心從來不是疑問，他生涯前兩季就拿下國聯新人王與賽揚獎，繳出1.96防禦率、0.95 WHIP與13.5 bWAR的亮眼成績。

其實他過去也多次披上「USA」戰袍，包括2014年U12美國隊、2021與2022年大學國家隊等經歷，但始終與「金牌」擦身而過，這也成為他此番投入WBC的重要動力。

海盜總教練凱利（Don Kelly）也理解史金斯的兩難，同時給出支持與信心：「我很興奮保羅能代表國家，這對他意義重大，對海盜球迷和我們來說也很棒；他可能比一般情況下稍微超前一些，但也沒有多到誇張，談到保羅以及他一貫的準備，他會把所有因素都考慮進去，等到第一場比賽到來時，他一定會準備好上場。」

此外，當被提及近期奧運賽事美國隊的氣勢時，史金斯更展現強烈的美式自信與好勝心：「我們是美國，我們必須在所有人面前展現我們的統治力；美國會贏，這就是我們做的事。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC列強

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

W.N. Lin是誰？林維恩球衣英文縮寫印錯引熱議　中華隊請大會修正

W.N. Lin是誰？林維恩球衣英文縮寫印錯引熱議　中華隊請大會修正

快訊／林昀儒苦戰不敵王楚欽　新加坡大滿貫亞軍仍寫男單生涯新頁

快訊／林昀儒苦戰不敵王楚欽　新加坡大滿貫亞軍仍寫男單生涯新頁

WBC場內影像禁止上傳！球迷反彈：太嚴格了　日媒：罰則未明朗

WBC場內影像禁止上傳！球迷反彈：太嚴格了　日媒：罰則未明朗

陳盈駿轟26分撼中國男籃　昔CBA主帥郭士強盛讚：一步一步成長

陳盈駿轟26分撼中國男籃　昔CBA主帥郭士強盛讚：一步一步成長

快訊／林昀儒贏了！6局激戰擊敗「六角戰士」　生涯首闖大滿貫男單冠軍戰

快訊／林昀儒贏了！6局激戰擊敗「六角戰士」　生涯首闖大滿貫男單冠軍戰

差點射下中國男籃！中華隊7分惜敗　圖齊說有瑕疵但仍是打最好比賽之一

差點射下中國男籃！中華隊7分惜敗　圖齊說有瑕疵但仍是打最好比賽之一

夢想成真！科博利墨西哥封王　生涯第3冠到手寫新高排名

夢想成真！科博利墨西哥封王　生涯第3冠到手寫新高排名

為美國隊出征！史金斯目標只有金牌　：我們會展現統治力

為美國隊出征！史金斯目標只有金牌　：我們會展現統治力

甜美系要變身了！安琪進軍統一UniGirls　預告挑戰性感、帥酷風

甜美系要變身了！安琪進軍統一UniGirls　預告挑戰性感、帥酷風

102英里怪物新秀來了！凱許曼滿意春訓投手　洋基新季有戲

102英里怪物新秀來了！凱許曼滿意春訓投手　洋基新季有戲

【33台豪車要標了】太子集團超跑大軍移到警專　3／2準備競標

熱門新聞

W.N. Lin是誰？林維恩球衣英文縮寫印錯引熱議　中華隊請大會修正

快訊／林昀儒苦戰不敵王楚欽　新加坡大滿貫亞軍仍寫男單生涯新頁

WBC場內影像禁止上傳！球迷反彈：太嚴格了　日媒：罰則未明朗

陳盈駿轟26分撼中國男籃　昔CBA主帥郭士強盛讚：一步一步成長

快訊／林昀儒贏了！6局激戰擊敗「六角戰士」　生涯首闖大滿貫男單冠軍戰

差點射下中國男籃！中華隊7分惜敗　圖齊說有瑕疵但仍是打最好比賽之一

讀者回應

﻿

熱門新聞

1W.N. Lin是誰？林維恩球衣英文縮寫印錯引熱議

2不敵中國球王！林昀儒大滿貫收亞軍

3WBC場內影像不得上傳！球迷反彈：太嚴格了

4陳盈駿26分撼中國男籃　昔CBA主帥說讚

5林昀儒贏了！首闖大滿貫決賽

最新新聞

1夢想成真！科博利墨西哥封王

2為美國隊出征！史金斯目標只有金牌

3賈吉喊改寫劇本率美國拚雪恥

4貝林傑背部不適暫停出賽

5W.N. Lin是誰？林維恩球衣英文縮寫印錯引熱議

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

宮崎雨勢攪局備戰！曾總曝應變　未入選「不甘心」將成中華隊力量

【帥到像走秀】中華隊帥氣西裝Look現身機場！大廳瞬間變時裝秀伸展台❤

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

金鐘國參訪私人動物園　杜拜土豪安排跟獅虎拔河

【一家三口出門遇劫】桃園自小客遭大車攔腰撞飛！駕駛命危、妻女亡

【現場驚叫】伊朗反擊！無人機轟炸巴林大樓瞬間陷火海

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭

74歲還在信義區夜店嗨！　比莉一拿麥克風…全場暴動
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366