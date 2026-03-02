為美國隊出征！史金斯目標只有金牌　：我們會展現統治力

▲Paul Skenes。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

海盜1日與太空人之戰因雨縮短，最終以5比2取勝，王牌史金斯（Paul Skenes）2日就要前往美國隊報到，代表國家出賽對他意義重大，但在春訓正進入關鍵磨合期之際暫別球隊，讓他坦言心情複雜。

史金斯直言：「這種感覺很苦甜參半，我真心不想離開，若不是因為WBC，我會很害怕離開；我當然很期待（世界棒球經典賽），但我們在這裡正在打造一些我認為會非常特別的東西，」他接著說：「我不期待在春訓最核心的時刻缺席兩週。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

本屆美國隊陣容星光熠熠，總教練由德羅薩（Mark DeRosa）領軍，他曾率隊在2023年拿下銀牌；名單包含克蕭（Clayton Kershaw）、史庫柏（Tarik Skubal）、賈吉（Aaron Judge）等多位大聯盟頂尖球星，史金斯則被視為投手群的焦點之一，且他早早承諾參賽，也被認為替更多投手加入美國隊「開了門」。

根據規劃，史金斯預計在經典賽前投1場熱身賽，並在正賽擔任2場先發（若美國隊如預期晉級）；美國隊將於週二熱身賽對巨人、週三對洛磯，週五分組賽首戰對上巴西。

談到目標，史金斯態度非常明確：「贏得金牌是最重要的事，不管我投哪一場，其實都不重要，我只想贏得金牌。」

史金斯的企圖心從來不是疑問，他生涯前兩季就拿下國聯新人王與賽揚獎，繳出1.96防禦率、0.95 WHIP與13.5 bWAR的亮眼成績。

其實他過去也多次披上「USA」戰袍，包括2014年U12美國隊、2021與2022年大學國家隊等經歷，但始終與「金牌」擦身而過，這也成為他此番投入WBC的重要動力。

海盜總教練凱利（Don Kelly）也理解史金斯的兩難，同時給出支持與信心：「我很興奮保羅能代表國家，這對他意義重大，對海盜球迷和我們來說也很棒；他可能比一般情況下稍微超前一些，但也沒有多到誇張，談到保羅以及他一貫的準備，他會把所有因素都考慮進去，等到第一場比賽到來時，他一定會準備好上場。」

此外，當被提及近期奧運賽事美國隊的氣勢時，史金斯更展現強烈的美式自信與好勝心：「我們是美國，我們必須在所有人面前展現我們的統治力；美國會贏，這就是我們做的事。」