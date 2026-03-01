運動雲

WBC場內影像禁止上傳！球迷反彈：太嚴格了　日媒：罰則未明朗

▲中華隊莊陳仲敖、林昱珉、張峻瑋。（圖／記者楊舒帆使用VIVO手機拍攝 ）

▲中華隊練球。（圖／記者楊舒帆／VIVO手機拍攝）

記者楊舒帆／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）將於5日在東京巨蛋開打，不過主辦單位在賽前公布一項引發討論的門票規範，明文禁止觀眾在場內拍攝的比賽與練習影像、影片上傳至社群平台，範圍涵蓋2日、3日於大阪京瓷巨蛋舉行的官辦熱身賽，以及5日至10日的一級賽C組賽事。

根據規範內容，包括「比賽全部或部分內容、練習、賽前賽後與局間活動」等相關畫面，不論是照片、影片、音訊，甚至包含文字說明與解說，都不得透過任何媒介傳送或協助傳送。換言之，現場觀眾若將比賽畫面上傳社群平台，恐涉及違規。

日本武士目前正備戰大阪兩場強化賽，2日對歐力士、3日對阪神，隨後移師東京巨蛋迎接一級賽，6日首戰將對上台灣。隨著賽事進入倒數階段，新規定也成為球迷熱議焦點。

根據《東京體育報》報導，消息曝光後，引發部分日本球迷反彈。有網友批評「只有日本這麼嚴格」、「日本轉播被Netflix獨佔，連觀眾發文都要限制嗎？」質疑規定過於嚴苛。這項門票規範並非僅限日本會場，而是適用於WBC全部四個比賽地點，包括波多黎各聖胡安、美國休士頓、美國邁阿密與日本東京。不過報導也指出，相關罰則並未在規範中具體說明，若觀眾違規發佈內容，主辦單位將採取何種處理方式，目前仍不明朗。

