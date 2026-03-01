張奕重返歐力士老地方　讚旅美幫層次不同、期待登板

▲張奕與歐力士隊友敘舊。（圖／記者楊舒帆／VIVO手機拍攝）

記者楊舒帆／宮崎報導

中華隊在宮崎進入經典賽（WBC）最後備戰，投手張奕回到熟悉的「老地方」也特別有感。他透露抵達球場後先和過去在歐力士時期熟識的教練、選手打招呼，雖然留下來的熟面孔不多，但對方仍主動關心他的近況，尤其先前肩傷恢復狀況也被特別問候，讓他感受到滿滿人情味。

談到與「旅美幫」相聚，張奕點名最有感的是林昱珉，「之前有同隊過一次，他變得很不一樣，變壯、增重，整個人也比較沉穩一點。」看到昔日隊友成長，他直呼印象深刻，也替團隊增添不少期待。

中華隊完整陣容到齊後，旅美投手陸續加入訓練，張奕坦言刺激感很強，「旅美球員層次不同，也不一樣，很興奮可以跟他們同隊。」他也提到自己身體狀態維持得不錯，在備戰節奏緊湊的情況下，更要把握每一次調整機會。

至於投手調度，張奕表示這次名單共有16名投手，代表教練團一定有其規劃，「一局輪替也說不定，不知道投手教練怎麼安排，但每位投手應該都有不同角色。」距離開打已進入倒數，他強調會珍惜現階段訓練與實戰登板機會，「自己狀況維持不錯，也期待明天登板。」盼在有限時間內把狀態拉到最佳，迎接大賽挑戰。