陳盈駿轟26分撼中國男籃　昔CBA主帥郭士強盛讚：一步一步成長

▲中華男籃陳盈駿。（圖／籃球協會提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

中華男籃1日在世界盃亞洲區資格賽第二階段以93比100惜敗中國男籃，當家主將陳盈駿砍下全場最高26分，帶給對手中國隊極大壓力，而過去他也曾在中國隊主帥郭士強帶領的CBA廣州龍獅效力過，賽後郭士強也盛讚陳盈駿，說他已經一步一步成長，希望對方未來一切順利。

陳盈駿此役隊上中國男籃表現亮眼，不僅攻下全場最高26分、3籃板、4助攻，關鍵時刻都能挺身而出在進攻上給予對手實質傷害，而陳盈駿過去曾效力於郭士強所執教的CBA廣州龍獅，兩人的對決也成為此役的看點之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽後談到此役陳盈駿的表現，郭士強坦言兩人感情相當深厚，「我和他師徒感情非常深，我離開遼寧之後到廣州執教，我就和陳盈駿一起生活訓練比賽了4年時間，這4年我看著陳盈駿一步一步成長，提高他的籃球球技，他最近這兩年不管是CBA還是中華隊的表現都打得非場好，我希望他將來之路越來越好，未來能一切順利。」

▲中國男籃總教練郭士強。（圖／翻攝自FIBA官網）

最後郭士強也坦言，面對台灣是一場艱苦的比賽，「賽前也做好了困難準備，準備會強調要準備40分鐘，最後一防最後一攻，果不其然打到最後才決出勝負，中國男籃團隊凝聚力很強，靠著堅強意志品質，這種為國而戰信仰而贏球，非常感謝團隊每一個球員和工作人​​員，謝謝大家。」