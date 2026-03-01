運動雲

甜美系要變身了！安琪進軍統一UniGirls　預告挑戰性感、帥酷風

▲安琪。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／臺北報導

新竹攻城獅「慕獅女孩」超人氣成員安琪，今（1日）正式經由統一獅UniGirls活動會宣布加入球隊應援陣容，將在2026年新球季挑戰中職舞台。

從室內籃球場轉戰室外棒球場，她受訪時坦言最需要適應的不只是天氣與太陽，棒球應援內容更密集、曲目更多，對自己而言是全新的挑戰；而面對棒球更龐大的觀眾群，她也直言「壓力更大了一點」，希望把握舞台機會，嘗試不同於過往的全新風格。

談到從籃球到棒球最大的差異，安琪點出兩大關鍵：戶外環境與應援量；「除了天氣之外，加上棒球的應援比籃球還要多一點，要記的舞就更多了，對我來講是很有挑戰性的。」

她也笑說自己平常偏宅，「太陽的部分，天氣也比較熱一點，加上我其實平常都宅在家裡，所以很少曬到太陽。」被問到是否算是一種突破，她爽朗回應：「算新的突破，我可能防曬要多擦一點。」

▲安琪。（圖／記者胡冠辰攝）

安琪透露，當初看到其他球隊徵選資訊也曾心動，「我有看到像最近的樂天，還有富邦，那時候也都是想去嘗試。」但因為那陣子腳部不適，直到統一獅公開徵選時間點剛好對上、狀況也恢復後才決定交件，「還好有等我腳好了才有這個機會，不然又要錯過就可惜了。」她也因此把握機會，順利闖關成為UniGirls一員。

成為「雙獅女孩」（攻城獅與統一獅）後，安琪坦言心情更緊張，使命感也更重；「我覺得壓力更大了一點，因為棒球其實更多人看，所以對於表演，我會給自己更多壓力。」

不過她也把這份壓力轉化為動力，期待在棒球場上展現不一樣的自己；安琪說自己以往多以甜美路線被球迷熟悉，未來想趁著棒球舞台與表演機會更多，嘗試更多變化。

「我希望帶給大家更多不同的自己，因為我之前都走甜美風，想說趁棒球表演機會更多，是不是可以嘗試一些不同的風格。」至於是否包含性感、帥酷等路線？她笑回：「對，剛好可以比較涼爽一點。」也呼應棒球季多在夏季進行的特性。

▲▼2026統一獅UniGirls新球季發表會。（圖／記者周宸亘攝）

除了舞台表現，安琪過去也累積影片企劃與直播經驗，她認為這些能力將能幫助她更快融入職棒應援文化，特別是在與球迷互動上更敢開口。

「因為棒球要多跟粉絲互動，我覺得之前的直播經驗對我來講很有幫助，我會比較敢跟大家溝通和互動，雖然直播不是面對面，但至少我比較不會害羞。她也把這段經歷視為成長，「這也剛好成為我在UniGirls路上的一種成長過程。」

消息曝光後，不少攻城獅球迷在網路留言表示將一路從新竹追到台南亞太球場，安琪最後也感性向粉絲喊話，「我在籃球跳了1年多，我很謝謝他們一路支持我到現在。」

她透露過去就有粉絲鼓勵她多嘗試棒球徵選，「他們一直push我，希望可以更多機會看到我，所以我也不負眾望，努力到現在終於有這個舞台，謝謝大家可以繼續跟我來應援。」

安琪也提及，棒球賽程場次多，粉絲南下應援更辛苦，「他們可能要大老遠來到台南，畢竟我台南粉絲應該還沒有到很多，大多在北部。」她期待藉此認識更多不同地區球迷，「這也是一個機會認識不同地區的粉絲，擴展粉絲群。」

