快訊／林昀儒苦戰不敵王楚欽　新加坡大滿貫亞軍仍寫男單生涯新頁

▲台灣桌球一哥林昀儒。（圖／翻攝自WTT官網）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年WTT新加坡桌球大滿貫賽男單冠軍賽於1日晚間登場，由台灣一哥「沉默刺客」林昀儒交手中國球王王楚欽，面對狀態火燙的球王，歷經將近36分鐘激戰，林昀儒最終以3比11、8比11、8比11、9比11不敵王楚欽，無緣大滿貫首冠，不過收下亞軍仍締造自己生涯最佳成績。

林昀儒目前世排暫居第8，這次在新加坡大滿貫首輪直落三橫掃法國選手巴德（Lilian Bardet），32強交手世界排名41的瑞典老將卡爾松（Kristian Karlsson）花不到22分鐘也直落三勝出，16強又輕取世界排名第9的中國好手向鵬，8強碰上過去對戰豪取9連勝的弗蘭齊斯卡（Patrick Franziska）以4比1快意勝出，4強再以4比2擊垮「六角戰士」瑞典莫雷加德（Truls Moregard），生涯首闖大滿貫男單冠軍戰。

冠軍賽的對手毫無意外就是中國球王王楚欽，王楚欽稍早以4比1輕取「眼鏡弟」勒布朗（Felix Lebrun）晉級決賽，小林過去13度交手王楚欽，僅拿下過3勝。

這次對決王楚欽開賽就先發制人，取得5比0領先，林昀儒送長球讓王楚欽出界也終於破蛋，但中國球王沒有太多猶豫，很快就以11比3先馳得點。次局王楚欽攻勢依舊凌厲，開局又以7比3領先，林昀儒從後方追到6比7，之後也一路維持1分差，可惜最終還是被王楚欽連拿2分，以8比11再丟一局。

第3局王楚欽依舊繼續壓制小林，後段林昀儒連追4分一度剩下2分差，但王楚欽馬上回穩連拿2分，以11比8奪下，也取得3比0的「聽牌」優勢。

面對背水一戰的第4局，林昀儒開局就取得5比2領先，不過王楚欽即使被抓了發球違規，也沒有受到太大影響，回敬一波6比3直接追成8比8平手，接下來他不打算給林昀儒太多機會，馬上連搶2分取得賽末點，林昀儒最後正手出界，以8比11丟掉，最終不敵王楚欽，這次在新加坡大滿貫賽以亞軍作收。

關鍵字： 林昀儒王楚欽桌球新加坡大滿貫亞軍

