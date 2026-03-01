「獅子緣」太巧了！子筑加入統一獅直呼像注定　戲劇圈同步衝刺

▲人氣成員子筑。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／臺北報導

新竹攻城獅「慕獅女孩」超人氣成員子筑，今（1日）正式經由統一獅UniGirls活動會宣布加入球隊應援陣容，將在2026年新球季挑戰中職舞台；從籃球場跨足棒球場，子筑受訪時坦言這是一段思考已久的決定，「覺得這是一個很好的契機和緣分」，更笑說自己與「獅子」特別有緣，直呼像是命中注定。

子筑身高170公分、背號57，生日5月7日金牛座，自2023年至2026年為新竹攻城獅慕獅女孩成員，累積高人氣與穩定舞台實力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到為何決定挑戰中職舞台，她透露，其實內心醞釀許久，「之前身體狀況沒有那麼好，但後來感覺身體逐漸變得健康，剛好統一獅公開徵選，我覺得這是一個很好的契機和緣分，就決定報名試試看，很開心能過關斬將來到現在這個舞台。」

從「攻城獅」到「統一獅」，子筑笑說緣分巧妙，「我覺得非常有緣！這也是我選擇來統一獅的原因之一，覺得跟『獅子』特別有緣分；而且我的上升星座也是獅子座，就覺得這一定是命中注定的緣分。」

過去身為籃球啦啦隊成員，她也曾以合作形式與樂天桃猿、富邦悍將有過接觸，這回正式踏入棒球應援領域，她坦言既期待又緊張，「目前還沒有實際站上棒球場應援，但共同點是都能跟球迷一起享受比賽；不同的是，棒球的應援曲非常多，每個球員都有專屬應援曲，要記的曲目和局間歌曲多很多，這讓我有點小緊張。」

至於最期待應援的統一獅球員，子筑毫不猶豫點名隊長陳傑憲；「我一直很想跳隊長陳傑憲的應援！2024年看世界12強賽時就特別關注，覺得他帶領球隊的方式讓整個球隊很有『家』的感覺，氛圍很溫馨，所以那時候就特別注意到統一獅。」

▲2026統一獅UniGirls新球季發表會。（圖／記者周宸亘攝）



除了啦啦隊身份，子筑近年也積極朝戲劇圈發展；她曾在2025年受訪時曾分享，為了讓表演更真實，替自己訂下「每個月與1位陌生人見面」的目標，希望累積生活觀察與情感厚度，她笑說這項計畫大約進行到去年5、6月就暫告一段落，「真的有點難度（笑）。」

不過戲劇之路仍持續前進，她參與演出的作品《秘密關係》已從電視劇搬上大銀幕，目前於電影院上映；子筑在劇中飾演「何侑美」，是一名率性自由的電競少女，因戀愛創傷而對感情抱持獨特見解，角色鮮明、個性強烈，展現不同於應援舞台的表演面貌。

展望2026年，子筑最後表示會持續往戲劇方向努力，同時也期待在棒球場上認識更多新朋友，「現在來到棒球場，可以認識很多新朋友，學姊們都很照顧我，讓我覺得這裡像個大家庭，環境非常棒。」