差點射下中國男籃！中華隊7分惜敗　圖齊說有瑕疵但仍是打最好比賽之一

▲中華男籃總教練圖齊。（圖／籃球協會提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2027世界盃男籃亞洲區資格賽第二階段，中華隊1日在第三方中立地、菲律賓馬尼拉亞洲購物中心體育館對壘強權中國隊，最終以93比100落敗，這階段收下1勝1負，下個階段力拚搶勝，還有機會挺進下一輪。

「儘管最後我們輸了，但我為我的球員、我的球隊感到驕傲。」中華隊總教練圖齊認為關鍵第四節一些細節改變了比賽走向，終場前球隊6投盡墨，然後中國隊出手次數多了7次，罰球來到16次，而且落後兩分時處理球太急躁，「但內容來說，我們領先很長一段時間，將比賽逼到最後一擊，這是我們打得最好的一場比賽之一。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳盈駿貢獻全場最高的26分，另有4助攻和3籃板，賽後談到比賽，坦言輸球的確蠻可惜，但也認為比賽就是這樣，「比到最後，比分膠著時，心態能夠更強硬，然後執行能夠到位，防守能夠強硬，鞏固籃板球，然後不讓對方輕易得分，進攻端有自信地去處理球，然後精準地去把握最後幾個得分的機會，比賽最後就是比這個。」

▲中華男籃陳盈駿。（圖／籃球協會提供）

不過最後他還是給予隊友們高度肯定，「為了這兩場比賽，集訓時大家付出很多，包含教練團、球員、工作人員，大家都花額外時間去加強自己，這兩場比賽能有這樣表現歸功於教練團、球員和工作人員努力，我們會繼續前進。」

讀秒階段，中華隊落後兩分，盧峻翔抓下籃板後快攻突破，卻未能得手，他表示應該可以處理得更好，「想要把比分拿下來，但心態不能急躁，我覺得還是需要改善一點。」他坦言只差最後一步，結果確實可惜，但內容大家都非常拚，後續還要再努力讓團隊更穩定一點。

圖齊這場調度僅用7名球員，林庭謙、劉錚、陳盈駿、雷蒙恩、高柏鎧、盧峻翔跟曾祥鈞。圖齊解釋，「當我們處於領先時，我們沒有理由改變上半場的比賽計畫，這七名球員打得非常出色，當然這並不意味著我們會一直這樣打，每個階段、每場比賽都可能會有點不同，我的執教方式是試著讓狀態最好的優秀球員打得更多。」

▲中華男籃劉錚。（圖／籃球協會提供）

總教練圖齊強調陪伴中華隊這兩年，看見球隊逐步成長，中華籃協非常努力去組建最強大的國家隊，這兩年裡，球隊不斷前進、球員有所突破，七月的第三階段，再面對南韓隊與中國隊，全力爭取勝利，還是有機會挺進第二輪。