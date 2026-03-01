運動雲

快訊／可惜...無緣重現13年前馬尼拉慘案　末節沒守成中華隊敗給中國

▲中華男籃、中國男籃。（圖／翻攝自FIBA官網）

▲中華男籃陳盈駿。（圖／翻攝自FIBA官網）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2027世界盃男籃亞洲區資格賽首輪第2階段賽事，中華隊1日下午16點時將對上強敵中國男籃，上半場靠著老大哥劉錚壓哨砍進逆轉三分球帶領球隊領先，易籃後中華隊靠著旅中三傑陳盈駿、劉錚、林庭謙搶分，一度取得9分領先，但最末節進攻熄火，中國隊在胡金秋帶領下單節轟出29比16的攻勢逆轉，終場中華隊以93比100落敗。

中華男籃日前在主場新莊體育館打出亮眼表現，4人得分上雙加上團隊防守奏效，以77比65擊敗南韓，拿下暌違9年的對戰首勝，27日中華健兒便馬不停蹄，搭機飛往菲律賓馬尼拉，在第三地「主場」亞洲購物中心體育館交手中國，希望力拚此次資格賽2連勝。

此役中華隊延續前役繼續由中國隊先發5人排出趙睿、賀希寧、朱俊龍、王浩然與胡金秋，中華隊則延續前役對戰南韓，一樣由陳盈駿、林庭謙、劉錚、高柏鎧4大主力以及前役奇兵雷蒙恩擔任先發，雙方過去12次交手，中華隊僅在2013年在馬尼拉擊敗過中國男籃一次，只是碰巧的是本次比賽又從原本新莊被改到馬尼拉，中國男籃也嚴陣以待。

開賽中華男籃與中國就拉鋸不下，本土火力還沒甦醒，中華隊靠著禁區守護神高柏鎧獨攬12分與中國隊抗衡，不過中國男籃朱俊龍連拿3分，幫助中國男籃在首節打完以23比20些微領先中華隊，然而次節中華隊開節一度陷入7分落後，但陳盈駿後段挺身而出，連拿7分帶領球隊吹起反攻號角，加上老大哥劉錚壓哨砍進逆轉三分球，在上半場打完反以51比50逆轉。

易籃後陳盈駿、林庭謙連續在外線命中，劉錚也持續發威，加上高柏鎧全力守護禁區，中華隊在2分鐘內拉出10比2公勢將比分拉開，中國隊靠著外線高命中率，將比分追近，不過第三節打完中華隊仍以77比71領先中國，

決勝節中華隊陳盈駿、林庭謙再發威，陳盈駿砍進三分球，林庭謙逮到中國隊失誤快攻再搶2分，不過中國隊仍展現強大韌性，朱俊龍外線砍近三分球，追到剩下4分差距，林庭謙挺身而出在左側底角砍進三分球，然而中國隊還是死命將比分緊咬，隨後高柏鎧兩次殺入禁區落空，中國李弘權籃下砍進2分直接追到88比89，高柏鎧回神放進2分，但趙繼偉卻砍進特大號追平三分球，雙方戰成91比91平手。

最後2分鐘雙方還是打得難分難解，趙睿外線製造犯規3罰中2幫助球隊取得95比93領先，盧峻翔兩度切入未果，胡金秋4罰3中，幫助中國取得5分領先，林庭謙外線出手未果，也讓中國男籃鎖定勝基，最終中華隊以7分之差惜敗。

關鍵字： 中華男籃亞洲盃劉錚中國男籃資格賽

