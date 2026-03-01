李灝宇守二壘搭鄭宗哲　拚經典賽+大聯盟：為國家爭取榮耀

▲李灝宇。（圖／中華職棒大聯盟提供）

記者楊舒帆／宮崎報導

旅美內野手李灝宇隨隊到宮崎與中華隊會合後，接受訪問談到融入狀況，他表示一切都很自然，「因為都講國語所以就比較自然一點。」被問到開不開心，他簡短回應：「還行啦。」

談到與鄭宗哲的二游搭配，李灝宇透露兩人早在U18時期就有配合經驗，加上同樣在美國體系成長，彼此能快速溝通細節，「有在聊一下他傳球喜歡傳哪裡、跟我站位喜歡站哪裡。」他也提到，教練團今天先安排他守二壘，至於後續定位就看教練怎麼安排。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李灝宇坦言自己在美國「基本上三壘會比較多一點」，二壘可能一季只守一、兩場，但若球隊需要他守二壘，他也願意配合，「如果這邊需要二壘，那就當然守二壘。」

打擊狀態方面，李灝宇表示今年「開機比較快」，加上配合WBC，在美國調整的進度也提早，「狀態已經基本上拉到賽季狀態了。」談到參加WBC的感受，他說「意義很大」，就是「為國家爭取榮耀」。他也回憶印象最深的經典賽畫面是2013年的經典守備串聯，「林哲瑄接殺、再傳二壘郭嚴文、高志綱阻殺」，至今仍記得那個play。

談到時差，他表示長年往返美國，已習慣調整方式，「到哪裡就睡到哪裡」，可能只是會比較早起。至於春訓帳面成績不算理想，他坦言「看起來是真的不好」，但也強調春訓本來就是他在調整的階段，今年擊球點、節奏與扎實度都比以往同時期更好，「進度還要快，所以比較不怎麼擔心。」外界看好他今年拚大聯盟、又遇上WBC行程，他則說只能把每一段都做好，「春訓打好、來這遇到對手也打好，回去再打好。」

最後談到再度與U12、U18、亞運等一路並肩的隊友同隊奮戰，李灝宇形容是「老朋友的感覺」，從小一起打到大比較不會不熟。他也透露剛到的時候就打電話給隊友相約聊天，「昨天一到就找林昱珉一起出來聊天這樣。」