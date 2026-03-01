運動雲

日韓大戰激鬥！渡邊雄太末節關鍵三分球　日演逆轉秀送韓2連敗

▲▼日本男籃渡邊雄太末節關鍵三分球，率領球隊以78比72力退南韓。（圖／翻攝自FIBA官網）

▲日本男籃渡邊雄太末節關鍵三分球，率領球隊以78比72力退南韓。（圖／翻攝自FIBA官網）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2027年FIBA世界盃男籃亞洲區資格賽首輪第2階段，1日在沖繩體育館上演備受矚目的日韓宿敵對決，日本隊在全場球迷的強力助威下，憑藉歸化中鋒霍金森（Josh Hawkinson）狂砍24分以及渡邊雄太末節的關鍵表現，最終以78比72力退南韓，這場勝利不僅讓新任總教練桶谷大奪下接掌國家隊兵符首勝，也讓日本隊在B組居領先地位。

日本隊在日前負於中國後面臨極大壓力，總教練桶谷大此役果斷調整陣容，將前戰未進入登錄名單的霍金森重新列入先發，搭配渡邊雄太、馬場雄大、西田優大與齋藤拓實出擊，南韓隊則由隊史上首位外籍教練馬祖爾茲（Gundars Mazurs）領軍和當家射手李賢重，這場適逢南韓「三一節」紀念日的對抗，從開賽起就充滿煙硝味。

比賽上半場雙方互有往來，日本隊開賽由渡邊雄太與霍金森連手拉出5比0攻勢，南韓隊則由李賢重領軍反擊，首節打完南韓以16比5微幅領先，次節日本隊外線命中率雖僅21.4%，但霍金森在禁區展現絕對統治力，半場攻下15分，幫助日本以42比38反超。

易籃後南韓隊展開反撲，李賢重火力全開單場轟下28分，助南韓在第四節一度領先達6分，讓日本隊陷入大危機，不過此時前日本隊當家球星渡邊雄太挺身而出，先出手命中替球隊止血，隨後在左側翼飆進關鍵三分彈並向全場觀眾發出怒吼，瞬間點燃沖繩主場氣氛。

比賽倒數1分09秒，日本隊後衛齋藤拓實接獲傳球，在三分線外果斷出手命中，這記致命一擊徹底粉碎南韓隊的反擊希望。最終，渡邊雄太在末節尾聲以灌籃鎖定勝局。

▲▼日本男籃擊敗南韓男籃。（圖／翻攝自FIBA官網）

▲日本男籃擊敗南韓男籃。（圖／翻攝自FIBA官網）

霍金森全場貢獻24分7籃板，渡邊雄太進帳15分7籃板，南韓隊李賢重雖然繳出28分11籃板的全能數據，但末節團隊發生關鍵失誤，終究功虧一簣。

奪下首勝後的桶谷大總教練在場邊顯得相當感性，身為沖繩球隊琉球黃金國王主帥的他，回到主場作戰感觸良多，「真的鬆了一口氣，感動到快要哭出來了，大家的聲援是我們最大的動力。」他也強調在正式世界盃前還有很多任務，全日本會一心持續努力。

▲▼日本男籃擊敗南韓男籃。（圖／翻攝自FIBA官網）

▲日本男籃總教練（左）桶谷大。（圖／翻攝自FIBA官網）

渡邊雄太則將這場勝利歸功於團隊與球迷的共同努力，他感性表示，第四節全場排山倒海的聲援讓他全身起雞皮疙瘩，對他而言沖繩是個特別的聖地。他透露，賽前球員們就約定好一定要為了桶教練拿下勝利。

拿下這場勝利後，日本隊目前在第一階段B組獨佔鰲頭，只要能在7月3日的客場賽事中擊敗中國，將能確定晉級。反觀南韓隊在缺乏歸化球員與主力長人的情況下，連敗給台灣與日本，目前晉級局勢相對嚴峻。

