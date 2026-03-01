運動雲

>

統一獅UniGirls人數創隊史新高！5位新成員亮相　預告還有新外援

▲▼2026統一獅UniGirls新球季發表會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼2026統一獅UniGirls新球季發表會。（圖／記者周宸亘攝）

記者胡冠辰／臺北報導

今（1日）統一獅UniGirls舉辦2026新球季發表會，正式公布新成員安琪、子筑、姿琳、姸蓁、培根5位及練習生若婷、小妤、魚兒、羽娜 Ella、沐沐6位，創UniGirls成軍後團員人數新高，迎接3月29日統一獅亞太主場首戰開幕戰盛會，全體UniGirls也將全員到齊，與球迷一起為統一獅加油應援。

去年11月球隊行銷展開Uni-Girls啦啦隊徵選，睽違4年再次進行公開徵選活動，吸引將近200位報名者踴躍參與，經面試考核後，最終錄取5位正式成員，其中也不乏許多充滿淺力女孩，球隊也特別規劃成立練習生計劃，招募練習生6位，為UniGirls注入嶄新能量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年UniGirls隊長由MAGGIE接任 JOY擔任副隊長，攜手帶領團隊邁向新篇章，打造團隊新氣象！備受球迷討論的韓籍成員趙娟週、文慧真、安惠志，日籍成員Nozomi Chihiro也將在新球季持續和球迷見面。目前球隊仍在積極接洽外援啦啦隊，洽談已經進入最後階段，預計3月中旬正式對外官宣。

2026年UniGirls將帶來更精彩豐富的表演內容及應援體驗，去年廣受好評的週五「星光女孩日」活動將持續推出 YouTube頻道 UG生活FUN送中」今年也會規劃有趣的企劃內容，請球迷朋友敬請期待。開幕戰3月29日將在台南亞太成棒主球場開打，邀請各位球迷們，一同進場支持，為統一獅加油！

2026 統一獅啦啦隊UniGirls 成員

曼萍、培根 MAGGIE 少少 YUKI、斐棋、冞冞、姿琳、一七、安琪、妮妮、希美、安惠
志、文慧真、芮絲、瑟七、姸蓁、子筑、侯芳、柔一、千紘、趙娟週、包子 JOY、賴賴

關鍵字： 統一獅、中華職棒、棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中華隊首次「完全體」！旅美幫全員到齊 備戰WBC最後調整

中華隊首次「完全體」！旅美幫全員到齊 備戰WBC最後調整

震撼體壇！前MLB左投涉殺岳父母　一級謀殺成立判無期徒刑不得假釋

震撼體壇！前MLB左投涉殺岳父母　一級謀殺成立判無期徒刑不得假釋

快訊／林昀儒贏了！6局激戰擊敗「六角戰士」　生涯首闖大滿貫男單冠軍戰

快訊／林昀儒贏了！6局激戰擊敗「六角戰士」　生涯首闖大滿貫男單冠軍戰

杜拜封王！　梅德韋傑夫不戰而勝奪生涯第23冠

杜拜封王！　梅德韋傑夫不戰而勝奪生涯第23冠

中華隊首次完全體！李灝宇暴力轟計分版吸睛　曾豪駒曝內野陣形

中華隊首次完全體！李灝宇暴力轟計分版吸睛　曾豪駒曝內野陣形

快訊／超狂！對戰「10連勝」宿敵　林昀儒新加坡大滿貫賽挺進4強

快訊／超狂！對戰「10連勝」宿敵　林昀儒新加坡大滿貫賽挺進4強

中華隊搭華航包機直飛免拉車！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位

中華隊搭華航包機直飛免拉車！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位

陳傑憲、陳冠宇坐商務艙！國家隊包機直飛宮崎　機上餐點滿滿勝利寓意

陳傑憲、陳冠宇坐商務艙！國家隊包機直飛宮崎　機上餐點滿滿勝利寓意

南珉貞、李雅英續約確認！富邦「韓援4本柱」來了

南珉貞、李雅英續約確認！富邦「韓援4本柱」來了

102英里怪物新秀來了！凱許曼滿意春訓投手　洋基新季有戲

102英里怪物新秀來了！凱許曼滿意春訓投手　洋基新季有戲

《陽光女子合唱團》狂賣6.7億！　陳意涵：我現在是老公的神

熱門新聞

中華隊首次「完全體」！旅美幫全員到齊 備戰WBC最後調整

震撼體壇！前MLB左投涉殺岳父母　一級謀殺成立判無期徒刑不得假釋

快訊／林昀儒贏了！6局激戰擊敗「六角戰士」　生涯首闖大滿貫男單冠軍戰

杜拜封王！　梅德韋傑夫不戰而勝奪生涯第23冠

中華隊首次完全體！李灝宇暴力轟計分版吸睛　曾豪駒曝內野陣形

快訊／超狂！對戰「10連勝」宿敵　林昀儒新加坡大滿貫賽挺進4強

讀者回應

﻿

熱門新聞

1旅美幫到齊　中華隊1日首度「完全體」

2震撼體壇！前MLB左投涉殺岳父母

3林昀儒贏了！首闖大滿貫決賽

4梅德韋傑夫不戰而勝奪生涯第23冠

5中華隊首次完全體！李灝宇打擊過牆吸睛

最新新聞

1UniGirls 2026新制服曝光

2林昀儒闖大滿貫決賽　想享受第一次

3統一獅UniGirls人數創隊史新高

4費爾柴德火力展示官辦初亮相

5統一獅韓援趙娟週暖心喊學妹「免煩惱」

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

中華隊直飛宮崎備戰WBC！　蔡其昌引用名句送行

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

宮崎雨勢攪局備戰！曾總曝應變　未入選「不甘心」將成中華隊力量

45歲孫淑媚撞臉Jennie　「凍齡秘訣」演唱會完售就公開

【爆炸瞬間曝】美軍「第五艦隊」基地遇襲！　遭伊朗發射飛彈

《陽光女子合唱團》狂賣6.7億！　陳意涵：我現在是老公的神

【以色列開戰】突襲伊朗首都！鎖定「最高領袖」辦公室，濃煙狂竄

【根本是膠水！】Panchi小猴飛撲飼育員不放！就愛掛在哥哥身上當「吊飾」❤
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366