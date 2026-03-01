統一獅UniGirls人數創隊史新高！5位新成員亮相　預告還有新外援

▲▼2026統一獅UniGirls新球季發表會。（圖／記者周宸亘攝）



記者胡冠辰／臺北報導

今（1日）統一獅UniGirls舉辦2026新球季發表會，正式公布新成員安琪、子筑、姿琳、姸蓁、培根5位及練習生若婷、小妤、魚兒、羽娜 Ella、沐沐6位，創UniGirls成軍後團員人數新高，迎接3月29日統一獅亞太主場首戰開幕戰盛會，全體UniGirls也將全員到齊，與球迷一起為統一獅加油應援。

去年11月球隊行銷展開Uni-Girls啦啦隊徵選，睽違4年再次進行公開徵選活動，吸引將近200位報名者踴躍參與，經面試考核後，最終錄取5位正式成員，其中也不乏許多充滿淺力女孩，球隊也特別規劃成立練習生計劃，招募練習生6位，為UniGirls注入嶄新能量。

今年UniGirls隊長由MAGGIE接任 JOY擔任副隊長，攜手帶領團隊邁向新篇章，打造團隊新氣象！備受球迷討論的韓籍成員趙娟週、文慧真、安惠志，日籍成員Nozomi Chihiro也將在新球季持續和球迷見面。目前球隊仍在積極接洽外援啦啦隊，洽談已經進入最後階段，預計3月中旬正式對外官宣。

2026年UniGirls將帶來更精彩豐富的表演內容及應援體驗，去年廣受好評的週五「星光女孩日」活動將持續推出 YouTube頻道 UG生活FUN送中」今年也會規劃有趣的企劃內容，請球迷朋友敬請期待。開幕戰3月29日將在台南亞太成棒主球場開打，邀請各位球迷們，一同進場支持，為統一獅加油！

2026 統一獅啦啦隊UniGirls 成員



曼萍、培根 MAGGIE 少少 YUKI、斐棋、冞冞、姿琳、一七、安琪、妮妮、希美、安惠

志、文慧真、芮絲、瑟七、姸蓁、子筑、侯芳、柔一、千紘、趙娟週、包子 JOY、賴賴