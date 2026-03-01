運動雲

生涯首挺WTT大滿貫男單決賽　林昀儒沒多想只想好好享受第一次

▲林昀儒睽違798天後再度於WTT冠軍賽系列男單封王。（圖／翻攝自WTT官網）

▲林昀儒。（圖／翻攝自WTT官網）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台灣一哥「沉默刺客」林昀儒稍早在2026年WTT新加坡桌球大滿貫賽男單4強賽登場，這次在準決賽碰上對手「六角戰士」瑞典莫雷加德（Truls Moregard），在歷經長達52分鐘的6局激戰，以總局數4比2霸氣勝出，生涯首度闖進大滿貫等級男單決賽，賽後談到今晚有望衝擊生涯首冠，小林說自己沒有想太多，「第一次進決賽，就希望好好享受。」

林昀儒今年1月就在WTT杜哈冠軍賽男單封王，也是他相隔26月後再度於冠軍賽系列男單封王，然而下一站賽事林昀儒卻因為感冒退賽，這次他在新加坡大滿貫一樣雙線出擊，雖然混雙攜手鄭怡靜爆冷在16強就出局，但男單卻一路過關戰將，連續扳倒多位強敵挺進4強。

準決賽林昀儒的對手是瑞典好手莫雷加德，兩人最近一次交手是在去年12月在香港登場的年終賽，當時林昀儒先搶下前兩局，接下來卻一口氣連掉4局，遭到莫雷加德逆轉。這次林昀儒快馬加鞭先搶下3局，但莫雷加德展現韌性連搶2局，不過林昀儒在第6局關鍵時刻遭逆轉的壓力，連拿4分成功奪下勝利。

賽後受訪被問到相較於上次在香港年終賽對戰這次調整了什麼，林昀儒分析，因為置到莫雷加德最近狀況很好，上次己也輸給他，「我就是放開心態去打，關鍵球處理的也很果斷，所以打得還不錯。」

而生涯首度挺進大滿貫冠軍賽男單決賽，晚間8點林昀儒將要來挑戰生涯大滿貫首冠，對此，小林說自己沒有想太多，「第一次進決賽，只希望好好享受。」

關鍵字： 林昀儒桌球大滿貫新加坡決賽

