巧遇村上宗隆求大谷簽名！林維恩笑談結局　與費仔寒暄左投還右投

▲林維恩。（圖／記者楊舒帆使用VIVO手機拍攝）

▲林維恩。（圖／記者楊舒帆使用VIVO手機拍攝）

記者楊舒帆／宮崎報導

旅美左投林維恩隨中華隊備戰經典賽抵達日本，談到途中趣事，他透露在飛往日本的航班上竟與日本強打村上宗隆坐在隔壁，兩人還有簡單聊天互動。林維恩笑說，「我問他可不可以幫我拿大谷翔平的簽名？他說這個很難。」

林維恩此行長途奔波抵達宮崎，他坦言飛行過程確實相當疲勞，「昨天飛過來有點累。」他也分享轉機路線，先從鳳凰城飛往洛杉磯約1個半小時，再從洛杉磯飛東京約12個小時，最後轉機飛抵宮崎約2個小時，合計行程接近15個小時。目前身體正在調整時差與狀態，「現在快要全調好了。」

談到加入中華隊的心情，林維恩直言相當開心，尤其能與多位旅外選手在同一隊交流春訓與海外比賽經驗，「就可以跟他們聊一下在國外、春訓的過程。」

他也提到，完整陣容集合後感受到「星度」十足，看到費爾柴德也覺得新鮮。至於與費爾柴德的互動，他表示早餐時有簡單寒暄，「他問你是左投、我是右投，就這樣，沒有講什麼。」

中華隊1日團練期間，林維恩也進行牛棚練投。他指出這次主要以調整球路為主，特別是變速球與曲球，「速度沒有去測，今天就在調整變速跟曲球，都還可以。」他也透露教練給的回饋偏正面，「教練都說還不錯，就沒有講什麼。」

經典賽開打在即，被問及是否抱著緊張的心情，林維恩坦言，「還好啦，就放手一搏。」至於最期待交手的對手或國家，他也不特別點名，直言：「沒有，就看到誰就打，不用怕。」

回顧去年曾參與資格賽經驗，林維恩認為最大收穫是抗壓性提升，「去年第一次打的時候很多人，蠻緊張的，今年就不會像去年一樣會很慌。」他也提到旅美第一個球季仍在學習如何成為職業選手、如何準備與調整，第二年則開始更深入理解先發投手的備戰節奏，期盼把這一年累積帶進國家隊，為中華隊貢獻戰力。

關鍵字： 林維恩經典賽中華隊村上宗隆大谷翔平

