快訊／林昀儒贏了！6局激戰擊敗「六角戰士」　生涯首闖大滿貫男單冠軍戰

▲台灣桌球一哥林昀儒。（圖／取自WTT官網）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年WTT新加坡桌球大滿貫賽男單4強賽3月1日登場，台灣一哥「沉默殺手」林昀儒這次闖進準決賽，對手是「六角戰士」瑞典莫雷加德（Truls Moregard），林昀儒狀態火燙，開賽就以11比7、14比12、12比10連取三局，莫雷加德雖然連追2局，但林昀儒關鍵第6局頂住末段一度遭逆轉的壓力，成功以11比8奪下，總局數4比2收拾莫雷加德，生涯首闖大滿貫男單冠軍戰。

林昀儒目前世排暫居第8，這次在新加坡大滿貫首輪直落三橫掃法國選手巴德（Lilian Bardet），32強交手世界排名41的瑞典老將卡爾松（Kristian Karlsson）花不到22分鐘也直落三勝出，16強又輕取世界排名第9的中國好手向鵬，8強碰上過去對戰豪取9連勝的弗蘭齊斯卡（Patrick Franziska），雖然失掉1局，不過最終還是以4比1快意勝出，生涯第二次挺進大滿貫賽4強。

準決賽林昀儒的對手是瑞典好手莫雷加德，最近一次交手是在去年12月在香港登場的年終賽，當時林昀儒先搶下前兩局，接下來卻一口氣連掉4局，遭到莫雷加德逆轉。

這次碰頭，開賽林昀儒狀態就相當火燙，開賽就取得3比1領先，莫雷加德雖然馬上回敬3比0攻勢逆轉，但林昀儒表現呈沉穩，再拉出7比1攻勢，搶下局點，接下來雖然遭化解2個局點，但林昀儒還是穩穩以11比7先馳得點。次局兩人一路拉鋸，林昀儒在末段搶下領先優勢，最後雖然被莫雷加德追成12比12，但他回穩連拿2分，以14比12再下一城。

第3局莫雷加德力求振作，取得3比0開局，不過林昀儒接下來卻回敬7比2攻勢直接逆轉超前，就怕陷入落後，莫雷加德死命連拿2分追平，接下來雙方拉鋸到10比10平手，小林還是略勝一籌，以12比10勝出，也取得「聽牌」優勢。

關鍵第4局，莫雷加德這次開賽就連拿5分，林昀儒雖然企圖追近，但最終還是以5比11丟掉第1局，成功續命，莫雷加德找回信心，開始不按牌理出牌讓林昀儒無法抓摸，很快就以11比7再追1局。

第6局，林昀儒開賽就取得3比1領先，接下來再拉出3比1攻勢，直接取得6比2領先，接下來再讓莫雷加德回球掛網，持續拉開分差，莫雷加德也是韌性十足，一口氣連追5分反以8比7逆轉，關鍵時刻林昀儒沉穩讓對手掛網追平，莫雷加德接發又掛網，小林反拍成功突破，拉出3比0攻勢搶下賽末點，最終莫雷加德回球出界，林昀儒以11比8搶下勝利，生涯首次挺進大滿貫賽級男單決賽。