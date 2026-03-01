運動雲

>

快訊／林昀儒贏了！6局激戰擊敗「六角戰士」　生涯首闖大滿貫男單冠軍戰

▲台灣桌球一哥林昀儒。（圖／取自WTT官網）

▲台灣桌球一哥林昀儒。（圖／取自WTT官網）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年WTT新加坡桌球大滿貫賽男單4強賽3月1日登場，台灣一哥「沉默殺手」林昀儒這次闖進準決賽，對手是「六角戰士」瑞典莫雷加德（Truls Moregard），林昀儒狀態火燙，開賽就以11比7、14比12、12比10連取三局，莫雷加德雖然連追2局，但林昀儒關鍵第6局頂住末段一度遭逆轉的壓力，成功以11比8奪下，總局數4比2收拾莫雷加德，生涯首闖大滿貫男單冠軍戰。

林昀儒目前世排暫居第8，這次在新加坡大滿貫首輪直落三橫掃法國選手巴德（Lilian Bardet），32強交手世界排名41的瑞典老將卡爾松（Kristian Karlsson）花不到22分鐘也直落三勝出，16強又輕取世界排名第9的中國好手向鵬，8強碰上過去對戰豪取9連勝的弗蘭齊斯卡（Patrick Franziska），雖然失掉1局，不過最終還是以4比1快意勝出，生涯第二次挺進大滿貫賽4強。

[廣告]請繼續往下閱讀...

準決賽林昀儒的對手是瑞典好手莫雷加德，最近一次交手是在去年12月在香港登場的年終賽，當時林昀儒先搶下前兩局，接下來卻一口氣連掉4局，遭到莫雷加德逆轉。

這次碰頭，開賽林昀儒狀態就相當火燙，開賽就取得3比1領先，莫雷加德雖然馬上回敬3比0攻勢逆轉，但林昀儒表現呈沉穩，再拉出7比1攻勢，搶下局點，接下來雖然遭化解2個局點，但林昀儒還是穩穩以11比7先馳得點。次局兩人一路拉鋸，林昀儒在末段搶下領先優勢，最後雖然被莫雷加德追成12比12，但他回穩連拿2分，以14比12再下一城。

第3局莫雷加德力求振作，取得3比0開局，不過林昀儒接下來卻回敬7比2攻勢直接逆轉超前，就怕陷入落後，莫雷加德死命連拿2分追平，接下來雙方拉鋸到10比10平手，小林還是略勝一籌，以12比10勝出，也取得「聽牌」優勢。

關鍵第4局，莫雷加德這次開賽就連拿5分，林昀儒雖然企圖追近，但最終還是以5比11丟掉第1局，成功續命，莫雷加德找回信心，開始不按牌理出牌讓林昀儒無法抓摸，很快就以11比7再追1局。

第6局，林昀儒開賽就取得3比1領先，接下來再拉出3比1攻勢，直接取得6比2領先，接下來再讓莫雷加德回球掛網，持續拉開分差，莫雷加德也是韌性十足，一口氣連追5分反以8比7逆轉，關鍵時刻林昀儒沉穩讓對手掛網追平，莫雷加德接發又掛網，小林反拍成功突破，拉出3比0攻勢搶下賽末點，最終莫雷加德回球出界，林昀儒以11比8搶下勝利，生涯首次挺進大滿貫賽級男單決賽。

關鍵字： 桌球林昀儒新加坡WTT大滿貫莫雷加德

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中華隊首次「完全體」！旅美幫全員到齊 備戰WBC最後調整

中華隊首次「完全體」！旅美幫全員到齊 備戰WBC最後調整

震撼體壇！前MLB左投涉殺岳父母　一級謀殺成立判無期徒刑不得假釋

震撼體壇！前MLB左投涉殺岳父母　一級謀殺成立判無期徒刑不得假釋

快訊／林昀儒贏了！6局激戰擊敗「六角戰士」　生涯首闖大滿貫男單冠軍戰

快訊／林昀儒贏了！6局激戰擊敗「六角戰士」　生涯首闖大滿貫男單冠軍戰

杜拜封王！　梅德韋傑夫不戰而勝奪生涯第23冠

杜拜封王！　梅德韋傑夫不戰而勝奪生涯第23冠

中華隊首次完全體！李灝宇暴力轟計分版吸睛　曾豪駒曝內野陣形

中華隊首次完全體！李灝宇暴力轟計分版吸睛　曾豪駒曝內野陣形

快訊／超狂！對戰「10連勝」宿敵　林昀儒新加坡大滿貫賽挺進4強

快訊／超狂！對戰「10連勝」宿敵　林昀儒新加坡大滿貫賽挺進4強

中華隊搭華航包機直飛免拉車！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位

中華隊搭華航包機直飛免拉車！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位

陳傑憲、陳冠宇坐商務艙！國家隊包機直飛宮崎　機上餐點滿滿勝利寓意

陳傑憲、陳冠宇坐商務艙！國家隊包機直飛宮崎　機上餐點滿滿勝利寓意

南珉貞、李雅英續約確認！富邦「韓援4本柱」來了

南珉貞、李雅英續約確認！富邦「韓援4本柱」來了

102英里怪物新秀來了！凱許曼滿意春訓投手　洋基新季有戲

102英里怪物新秀來了！凱許曼滿意春訓投手　洋基新季有戲

【孔雀滿臉問號】對孔雀表演「人類版開屏」！本尊問號臉不理解但尊重

熱門新聞

中華隊首次「完全體」！旅美幫全員到齊 備戰WBC最後調整

震撼體壇！前MLB左投涉殺岳父母　一級謀殺成立判無期徒刑不得假釋

快訊／林昀儒贏了！6局激戰擊敗「六角戰士」　生涯首闖大滿貫男單冠軍戰

杜拜封王！　梅德韋傑夫不戰而勝奪生涯第23冠

中華隊首次完全體！李灝宇暴力轟計分版吸睛　曾豪駒曝內野陣形

快訊／超狂！對戰「10連勝」宿敵　林昀儒新加坡大滿貫賽挺進4強

讀者回應

﻿

熱門新聞

1旅美幫到齊　中華隊1日首度「完全體」

2震撼體壇！前MLB左投涉殺岳父母

3林昀儒贏了！首闖大滿貫決賽

4梅德韋傑夫不戰而勝奪生涯第23冠

5中華隊首次完全體！李灝宇打擊過牆吸睛

最新新聞

1UniGirls 2026新制服曝光

2林昀儒闖大滿貫決賽　想享受第一次

3統一獅UniGirls人數創隊史新高

4費爾柴德火力展示官辦初亮相

5統一獅韓援趙娟週暖心喊學妹「免煩惱」

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

中華隊直飛宮崎備戰WBC！　蔡其昌引用名句送行

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

宮崎雨勢攪局備戰！曾總曝應變　未入選「不甘心」將成中華隊力量

45歲孫淑媚撞臉Jennie　「凍齡秘訣」演唱會完售就公開

【爆炸瞬間曝】美軍「第五艦隊」基地遇襲！　遭伊朗發射飛彈

《陽光女子合唱團》狂賣6.7億！　陳意涵：我現在是老公的神

【以色列開戰】突襲伊朗首都！鎖定「最高領袖」辦公室，濃煙狂竄

【根本是膠水！】Panchi小猴飛撲飼育員不放！就愛掛在哥哥身上當「吊飾」❤
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366