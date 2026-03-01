宋晟睿遞補入選吐心聲　曾低落落選、擁抱儀式王博玄掉淚

▲宋晟睿。（圖／記者李毓康攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

中信兄弟外野手宋晟睿此次以遞補身分入選世界棒球經典賽（WBC）中華隊名單，他在受訪時談及從最初落選30人名單的失落，到意外接到教練通知入隊的心路歷程。

宋晟睿表示，能夠跟著中華隊走到後續階段很開心，接下來會全力準備熱身賽與正賽，然而回顧集訓期間，他坦言當初得知自己未能進入30人名單時，心裡其實有點低落，也有點難過，而那份在乎，來自於對國家隊舞台的渴望。

宋晟睿透露，起初很在意沒入選，但他告訴自己，還有球季需要努力，要準備好心情迎接新的挑戰，因此沒有讓情緒停留太久，而是選擇把目光拉回長遠目標，直到日前接到教練通知遞補入選，他坦承內心情緒複雜，其實不希望是因隊友受傷而入選。

更令人動容的是名單公布後的更衣室，隊長陳傑憲集合全隊，請未入選球員站出來，向他們致謝，隨後全隊進行「抱抱儀式」，逐一擁抱彼此。宋晟睿回憶，當輪到擁抱時，情緒終於潰堤，且他看到王博玄落淚，心裡十分難過、複雜。

從踏入職棒那天起，披上國家隊戰袍就是他的夢想，宋晟睿提到，看著隊友江坤宇為國出賽時，自己也在心中種下同樣的願望，如今機會終於來臨，他強調會把這段時間觀察到的想法與體悟帶進正賽，在正式開賽前把自己準備好。