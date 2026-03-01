運動雲

>

宋晟睿遞補入選吐心聲　曾低落落選、擁抱儀式王博玄掉淚

▲▼2026台日交流賽，經典賽中華隊宋晟睿。（圖／記者李毓康攝）

▲宋晟睿。（圖／記者李毓康攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

中信兄弟外野手宋晟睿此次以遞補身分入選世界棒球經典賽（WBC）中華隊名單，他在受訪時談及從最初落選30人名單的失落，到意外接到教練通知入隊的心路歷程。

宋晟睿表示，能夠跟著中華隊走到後續階段很開心，接下來會全力準備熱身賽與正賽，然而回顧集訓期間，他坦言當初得知自己未能進入30人名單時，心裡其實有點低落，也有點難過，而那份在乎，來自於對國家隊舞台的渴望。

[廣告]請繼續往下閱讀...

宋晟睿透露，起初很在意沒入選，但他告訴自己，還有球季需要努力，要準備好心情迎接新的挑戰，因此沒有讓情緒停留太久，而是選擇把目光拉回長遠目標，直到日前接到教練通知遞補入選，他坦承內心情緒複雜，其實不希望是因隊友受傷而入選。

更令人動容的是名單公布後的更衣室，隊長陳傑憲集合全隊，請未入選球員站出來，向他們致謝，隨後全隊進行「抱抱儀式」，逐一擁抱彼此。宋晟睿回憶，當輪到擁抱時，情緒終於潰堤，且他看到王博玄落淚，心裡十分難過、複雜。

從踏入職棒那天起，披上國家隊戰袍就是他的夢想，宋晟睿提到，看著隊友江坤宇為國出賽時，自己也在心中種下同樣的願望，如今機會終於來臨，他強調會把這段時間觀察到的想法與體悟帶進正賽，在正式開賽前把自己準備好。

關鍵字： 2026WBC2026WBC中華隊2026WBC列強中信兄弟宋晟睿

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中華隊首次「完全體」！旅美幫全員到齊 備戰WBC最後調整

中華隊首次「完全體」！旅美幫全員到齊 備戰WBC最後調整

震撼體壇！前MLB左投涉殺岳父母　一級謀殺成立判無期徒刑不得假釋

震撼體壇！前MLB左投涉殺岳父母　一級謀殺成立判無期徒刑不得假釋

快訊／林昀儒贏了！6局激戰擊敗「六角戰士」　生涯首闖大滿貫男單冠軍戰

快訊／林昀儒贏了！6局激戰擊敗「六角戰士」　生涯首闖大滿貫男單冠軍戰

杜拜封王！　梅德韋傑夫不戰而勝奪生涯第23冠

杜拜封王！　梅德韋傑夫不戰而勝奪生涯第23冠

中華隊首次完全體！李灝宇暴力轟計分版吸睛　曾豪駒曝內野陣形

中華隊首次完全體！李灝宇暴力轟計分版吸睛　曾豪駒曝內野陣形

快訊／超狂！對戰「10連勝」宿敵　林昀儒新加坡大滿貫賽挺進4強

快訊／超狂！對戰「10連勝」宿敵　林昀儒新加坡大滿貫賽挺進4強

中華隊搭華航包機直飛免拉車！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位

中華隊搭華航包機直飛免拉車！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位

陳傑憲、陳冠宇坐商務艙！國家隊包機直飛宮崎　機上餐點滿滿勝利寓意

陳傑憲、陳冠宇坐商務艙！國家隊包機直飛宮崎　機上餐點滿滿勝利寓意

南珉貞、李雅英續約確認！富邦「韓援4本柱」來了

南珉貞、李雅英續約確認！富邦「韓援4本柱」來了

102英里怪物新秀來了！凱許曼滿意春訓投手　洋基新季有戲

102英里怪物新秀來了！凱許曼滿意春訓投手　洋基新季有戲

安成宰遇上張員瑛也沒轍！　「清淡」義大利麵獲判生存

熱門新聞

中華隊首次「完全體」！旅美幫全員到齊 備戰WBC最後調整

震撼體壇！前MLB左投涉殺岳父母　一級謀殺成立判無期徒刑不得假釋

快訊／林昀儒贏了！6局激戰擊敗「六角戰士」　生涯首闖大滿貫男單冠軍戰

杜拜封王！　梅德韋傑夫不戰而勝奪生涯第23冠

中華隊首次完全體！李灝宇暴力轟計分版吸睛　曾豪駒曝內野陣形

快訊／超狂！對戰「10連勝」宿敵　林昀儒新加坡大滿貫賽挺進4強

讀者回應

﻿

熱門新聞

1旅美幫到齊　中華隊1日首度「完全體」

2震撼體壇！前MLB左投涉殺岳父母

3林昀儒贏了！首闖大滿貫決賽

4梅德韋傑夫不戰而勝奪生涯第23冠

5中華隊首次完全體！李灝宇打擊過牆吸睛

最新新聞

1UniGirls 2026新制服曝光

2林昀儒闖大滿貫決賽　想享受第一次

3統一獅UniGirls人數創隊史新高

4費爾柴德火力展示官辦初亮相

5統一獅韓援趙娟週暖心喊學妹「免煩惱」

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

中華隊直飛宮崎備戰WBC！　蔡其昌引用名句送行

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

宮崎雨勢攪局備戰！曾總曝應變　未入選「不甘心」將成中華隊力量

45歲孫淑媚撞臉Jennie　「凍齡秘訣」演唱會完售就公開

【爆炸瞬間曝】美軍「第五艦隊」基地遇襲！　遭伊朗發射飛彈

《陽光女子合唱團》狂賣6.7億！　陳意涵：我現在是老公的神

【以色列開戰】突襲伊朗首都！鎖定「最高領袖」辦公室，濃煙狂竄

【根本是膠水！】Panchi小猴飛撲飼育員不放！就愛掛在哥哥身上當「吊飾」❤
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366