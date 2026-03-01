U18冠軍戰友合體！林昱珉首戰經典賽圓夢　笑言當爸更成熟

▲中華隊林昱珉。（圖／記者楊舒帆使用VIVO手機拍攝 ）

記者楊舒帆／宮崎報導

再次穿上中華隊球衣，旅美左投林昱珉難掩興奮。他表示，自己過去參與過許多國家隊賽事，但經典賽一直是特別嚮往卻尚未完整參與的重要舞台，「一定是非常高興。」

林昱珉指出，真正讓他期待的，不只是賽事本身的高度，而是能和來自同一國家、講同一語言的隊友並肩作戰。「我旅外這麼久，沒有打過中職，能和大家在同一個團隊，真的很開心、很興奮。」

返台後與隊友集結，他感受到團隊氣氛相當融洽。由於不少隊友曾在U18、U23、亞運及12強賽事並肩作戰，其中鄭宗哲、李灝宇、陳柏毓都是2019年世界冠軍戰友，彼此並不陌生，「大家互動很好，很有自己的風格，也很不吝嗇交流。」張奕還笑稱他變得比較沉穩，林昱珉笑回：「可能有小孩了，比較成熟一點。」

談到與費爾柴德（Fairchild）的互動，他透露兩人過去未在同一時間於響尾蛇共事，不過早上吃早餐時已經主動上前打招呼。至於飛行途中，他笑說幾乎都在追劇、吃飛機餐，並未特別思考太多，「就是很期待，很開心可以再回到這個大家庭。」

面對眾星雲集的經典賽舞台，被問到最想對上哪一國、哪位球員，他並未特別點名。「每一隊都有很好的球員，我都很期待。現在最重要的目標，是希望我們能夠進入第二階段。」語氣平實卻展現明確企圖心。

中華隊全員集結後，林昱珉的角色與定位備受關注，而他已準備好，以更成熟的姿態迎接最高殿堂的挑戰。