運動雲

>

扛首戰先發？林昱珉：有可能但還未定　強調先提升控球穩定度

▲中華隊莊陳仲敖、林昱珉、張峻瑋。（圖／記者楊舒帆使用VIVO手機拍攝 ）

▲中華隊林昱珉。（圖／記者楊舒帆使用VIVO手機拍攝 ）

記者楊舒帆／宮崎報導

中華隊旅美左投林昱珉搭乘長途班機返台報到，面對電子媒體訪問時坦言，身體確實受到疲勞與時差影響，目前首要任務是把身體調整到最佳狀態。

林昱珉表示，因為搭了長時間飛機，今天身體較為疲勞，因此以輕鬆活動、舒展為主，讓身體慢慢回到比賽節奏。至於時差問題，他坦言多少有影響，但由於長期旅外，對調整時差已有經驗，「比較不會有太大的問題。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到春訓狀況，他透露今年刻意增重5公斤，肌肉量提升後，球速也有所成長，「目前投球感覺還不錯。」不過他也強調，現階段最重要的目標是提升控球穩定度。實戰觀察下來，各種變化球的犀利度都在水準之上，但仍希望在好球率與精準度上再進一步。

外界預測他有機會在經典賽首戰對澳洲扛起先發重任，甚至與徐若熙形成「左右王牌」雙先發布局。對此林昱珉表示，目前仍未確定名單安排，「還不知道欸。 但...有可能啦！目前離比賽還有一小段時間，所以都還不確定。」他強調會先專注把身體與狀態調整好，等待總教練與投手教練的指示。

這次為了經典賽提早開機，他也比以往更早回到春訓基地準備。「經典賽對球團來說多少有不穩定因素，但我希望自己可以提早準備好，把課表都排好，在沒有負擔的狀態下丟球。」顯示對本屆賽事的高度重視。

▲中華隊莊陳仲敖、林昱珉、張峻瑋。（圖／記者楊舒帆使用VIVO手機拍攝 ）

▲中華隊林昱珉。（圖／記者楊舒帆使用VIVO手機拍攝 ）

關鍵字： 林昱珉經典賽春訓備戰中華隊投球控球2026WBC2026WBC中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中華隊首次「完全體」！旅美幫全員到齊 備戰WBC最後調整

中華隊首次「完全體」！旅美幫全員到齊 備戰WBC最後調整

震撼體壇！前MLB左投涉殺岳父母　一級謀殺成立判無期徒刑不得假釋

震撼體壇！前MLB左投涉殺岳父母　一級謀殺成立判無期徒刑不得假釋

快訊／林昀儒贏了！6局激戰擊敗「六角戰士」　生涯首闖大滿貫男單冠軍戰

快訊／林昀儒贏了！6局激戰擊敗「六角戰士」　生涯首闖大滿貫男單冠軍戰

杜拜封王！　梅德韋傑夫不戰而勝奪生涯第23冠

杜拜封王！　梅德韋傑夫不戰而勝奪生涯第23冠

中華隊首次完全體！李灝宇暴力轟計分版吸睛　曾豪駒曝內野陣形

中華隊首次完全體！李灝宇暴力轟計分版吸睛　曾豪駒曝內野陣形

快訊／超狂！對戰「10連勝」宿敵　林昀儒新加坡大滿貫賽挺進4強

快訊／超狂！對戰「10連勝」宿敵　林昀儒新加坡大滿貫賽挺進4強

中華隊搭華航包機直飛免拉車！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位

中華隊搭華航包機直飛免拉車！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位

陳傑憲、陳冠宇坐商務艙！國家隊包機直飛宮崎　機上餐點滿滿勝利寓意

陳傑憲、陳冠宇坐商務艙！國家隊包機直飛宮崎　機上餐點滿滿勝利寓意

南珉貞、李雅英續約確認！富邦「韓援4本柱」來了

南珉貞、李雅英續約確認！富邦「韓援4本柱」來了

102英里怪物新秀來了！凱許曼滿意春訓投手　洋基新季有戲

102英里怪物新秀來了！凱許曼滿意春訓投手　洋基新季有戲

【走到飛】幫助烏龜過馬路　一抓起來牠竟被嚇尿XD

熱門新聞

中華隊首次「完全體」！旅美幫全員到齊 備戰WBC最後調整

震撼體壇！前MLB左投涉殺岳父母　一級謀殺成立判無期徒刑不得假釋

快訊／林昀儒贏了！6局激戰擊敗「六角戰士」　生涯首闖大滿貫男單冠軍戰

杜拜封王！　梅德韋傑夫不戰而勝奪生涯第23冠

中華隊首次完全體！李灝宇暴力轟計分版吸睛　曾豪駒曝內野陣形

快訊／超狂！對戰「10連勝」宿敵　林昀儒新加坡大滿貫賽挺進4強

讀者回應

﻿

熱門新聞

1旅美幫到齊　中華隊1日首度「完全體」

2震撼體壇！前MLB左投涉殺岳父母

3林昀儒贏了！首闖大滿貫決賽

4梅德韋傑夫不戰而勝奪生涯第23冠

5中華隊首次完全體！李灝宇打擊過牆吸睛

最新新聞

1UniGirls 2026新制服曝光

2林昀儒闖大滿貫決賽　想享受第一次

3統一獅UniGirls人數創隊史新高

4費爾柴德火力展示官辦初亮相

5統一獅韓援趙娟週暖心喊學妹「免煩惱」

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

中華隊直飛宮崎備戰WBC！　蔡其昌引用名句送行

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

宮崎雨勢攪局備戰！曾總曝應變　未入選「不甘心」將成中華隊力量

45歲孫淑媚撞臉Jennie　「凍齡秘訣」演唱會完售就公開

【爆炸瞬間曝】美軍「第五艦隊」基地遇襲！　遭伊朗發射飛彈

《陽光女子合唱團》狂賣6.7億！　陳意涵：我現在是老公的神

【以色列開戰】突襲伊朗首都！鎖定「最高領袖」辦公室，濃煙狂竄

【根本是膠水！】Panchi小猴飛撲飼育員不放！就愛掛在哥哥身上當「吊飾」❤
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366