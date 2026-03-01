扛首戰先發？林昱珉：有可能但還未定　強調先提升控球穩定度

▲中華隊林昱珉。（圖／記者楊舒帆使用VIVO手機拍攝 ）

記者楊舒帆／宮崎報導

中華隊旅美左投林昱珉搭乘長途班機返台報到，面對電子媒體訪問時坦言，身體確實受到疲勞與時差影響，目前首要任務是把身體調整到最佳狀態。

林昱珉表示，因為搭了長時間飛機，今天身體較為疲勞，因此以輕鬆活動、舒展為主，讓身體慢慢回到比賽節奏。至於時差問題，他坦言多少有影響，但由於長期旅外，對調整時差已有經驗，「比較不會有太大的問題。」

談到春訓狀況，他透露今年刻意增重5公斤，肌肉量提升後，球速也有所成長，「目前投球感覺還不錯。」不過他也強調，現階段最重要的目標是提升控球穩定度。實戰觀察下來，各種變化球的犀利度都在水準之上，但仍希望在好球率與精準度上再進一步。

外界預測他有機會在經典賽首戰對澳洲扛起先發重任，甚至與徐若熙形成「左右王牌」雙先發布局。對此林昱珉表示，目前仍未確定名單安排，「還不知道欸。 但...有可能啦！目前離比賽還有一小段時間，所以都還不確定。」他強調會先專注把身體與狀態調整好，等待總教練與投手教練的指示。

這次為了經典賽提早開機，他也比以往更早回到春訓基地準備。「經典賽對球團來說多少有不穩定因素，但我希望自己可以提早準備好，把課表都排好，在沒有負擔的狀態下丟球。」顯示對本屆賽事的高度重視。

