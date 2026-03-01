唐西奇27歲生日轟26分！詹姆斯41歲寫三分神話　湖人大勝勇士28分止敗

▲洛杉磯湖人唐西奇（Luka Doncic）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

洛杉磯湖人隊1日作客大通中心，挑戰傷兵滿營的金州勇士，湖人看板球星唐西奇（Luka Doncic）今天正好迎來自己的在27歲生日當天大顯身手，全場轟下26分，加上湖人「不老傳奇」詹姆斯（LeBron James）創下歷史新高齡的半場紀錄，湖人團隊全場更是飆進19顆三分球，最終就以129比101輕取勇士，順利終止近期3連敗，也避免跌入附加賽邊緣。

唐西奇今天迎來自己的27歲生日，他在上半場雖然外線手感略顯生疏，3投0中，但憑藉優異的穿針引線能力進帳10分6助，進入下半場後，壽星火力全開，開局即連續飆進2記三分球帶動團隊氣勢，終場東契奇繳出26分、6籃板、8助攻，並外加1抄截與1封蓋的全面數據，三分球命中率回升至9投4中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

41歲的詹姆斯今日再度讓時間停下腳步，他全場貢獻22分、7籃板、9助攻的準大三元成績。此役此役一口氣寫下兩項震撼聯盟的紀錄。

首先在高齡紀錄方面，他以41歲61天之齡，成為NBA史上達成「半場20+得分且三分球百發百中」年紀最大的球員，他在上半場10投8中，包含4顆三分球，單半場就砍下20分；其次是達成三分里程碑，此役過後，詹姆斯湖人生涯的總三分進球數正式突破1000記，成為湖人隊史繼布萊恩（Kobe Bryant）後第二位達成此成就的球員。

▲洛杉磯湖人詹姆斯（LeBron James）。（圖／達志影像／美聯社）

反觀主場作戰的金州勇士，目前正深陷嚴重的傷病泥淖，除了巴特勒（Jimmy Butler）賽季報銷外，柯瑞（Stephen Curry）與新援波辛基斯（Kristaps Porzingis）也持續缺陣，在人手極度短缺的情況下，勇士團隊三分命中率僅21%，開賽不久便被湖人打出一波10比2的攻勢，首節結束就落後13分，後續追分乏力，始終無法威脅湖人的領先地位，最終以28分之差落敗。

老將格林（Draymond Green）單核領軍最後拿到7分6籃板6助攻，而剛簽下3年合約的桑托斯（Gui Santos）則攻下全隊最高14分、培頓二世（Gary Payton II）與穆迪（Moses Moody）各挹注12分。

湖人此役過後展現了極佳的化學反應，全隊共有5人得分上雙，除了唐西奇、詹姆斯外，里夫斯（Austin Reaves）進帳13分，肯納德（Luke Kennard）轟下16分與單場繳出15分的拉拉維亞（Jake LaRavia）也穩定提供外線火援。