甜美升級酷辣風！UniGirls 2026新制服曝光　亞太首戰全員到齊

▲▼2026統一獅UniGirls新球季發表會。（圖／記者周宸亘攝）



記者胡冠辰／臺北報導

職棒37年統一獅主場首戰即將在3月29日於亞太成棒主球場正式開打，為了迎接新賽季、新球場的到來，球隊行銷上週公布上半季7大主題活動之外，今日統一獅UniGirls全體成員，特別在台北大直典華宴會館舉辦2026 UniGirls新球季發表會，公布全新LOGO、新球季制服以及年度主視覺，搭配全員25位女孩展現全新風格。

本次UniGirls LOGO設計上採用全新的標誌設計，字體設計上帶有美式復古漫畫的厚實框線，增加畫面上的立體感，運用白至櫻花粉的漸層光影，呼應了女孩們甜美特質。

最特別之處則是將統一獅的動物形象與字體做結合，使整體更加擬人化及俏皮，加上周圍愛心、星星等元素點綴，象徵閃耀可愛及充滿活力的精神，全新LOGO不僅強化UniGirls的團隊特色，也更具代表性及識別度。

2026新球季UniGirls全新制服也在今日首度亮相，有別於去年的甜美可愛風，今年以帥氣中又帶點小性感的酷辣風格為主軸，服裝主要採用皮革材質，讓啦啦隊整體氣勢更加強烈，除了帥氣加倍之外，也能展現女孩性感的一面。

上半身以比基尼外罩結合時下流行的假兩件造型設計；下身則以百摺裙擺為基底，設計出如皮帶式外搭配件，搭配白球褲做出多層次的視覺效果，整體造型呈現UniGirls陽光健康，同時兼具帥氣與性感的嶄新風格！

本次UniGirls年度主視覺設計，則以青春活力及甜美氣息為核心概念，融入美式復古元素，整體配色上採用馬卡龍夢幻色調， 以柔和明亮的粉紅、天空藍與鵝黃色為主背景，打造如糖果屋般的甜美夢幻氛圍。

結合俏皮的超現實場景，運用幾何階梯、粉色拱門與美式棋盤格地板，並加入漂浮的巨大粉紅糖霜甜甜圈，增添豐富的童話色彩與視覺趣味性，及空間錯視感，讓UniGirls甜美笑容及全新制服更加閃耀動人，讓人迫不及待想到棒球場和女孩們一起熱力應援，也更加期待新球季的到來。

統一7-ELEVEＮ獅主場開幕戰將在3月29日於亞太成棒主球場開打，UniGirls也將穿上新制服在棒球上與各位球迷見面，當天也將全員到齊，展現Uni-Girls獨一無二的魅力及熱情應援，邀請各位球迷朋友一同進場，在場邊與Uni-Girls一起為獅子軍加油。