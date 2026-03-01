淚灑發表會！Yovia告別Uni Girls 8年旅程　詩詩轉任舞蹈總監續留

▲2026統一獅UniGirls新球季發表會。（圖／記者周宸亘攝）

記者胡冠辰／臺北報導

統一7-ELEVEN獅專屬啦啦隊UniGirls今（1日）舉行新球季發表會，成員異動成為全場焦點；日前宣布畢業的Yovia與詩詩，今天站在台上分享心情，真情流露數度哽咽。

Yovia感性表示「非常非常多的回憶，真的也非常捨不得」，詩詩則確定將以「專職舞蹈總監」身分續留團隊，直言未來在場邊仍看得到她的身影。

陪伴Uni Girls長達8年的Yovia，談到這段旅程時情緒湧現，「非常非常多的回憶，真的也非常捨不得，在這8年期間，因為大家帶來很多暖心、開心的時刻，覺得在這邊有一些成長，覺得很開心。」

語畢也讓主持人直呼被情緒感染，現場球迷報以熱烈掌聲。

接著詩詩分享心境時同樣紅了眼眶，她坦言能夠站在舞台前方發言，本身就是一大收穫，「因為我一開始是舞者，所以很習慣站在後面，但是站在這邊（前方）的時候，我真的會非常緊張。」

她也提到，無論是在場邊應援或面對球迷時，其實都帶著緊張心情，但感謝大家長期以來的包容與支持，「跟每一位女孩的認識，是我覺得收穫最多的，我以前不看棒球，但我現在變得很喜歡棒球，都是因為你們。」

最後兩人聊到未來仍將以不同形式與球迷同在，Yovia笑說，自己之後會用「一般觀眾」的角色，繼續為統一獅與Uni Girls加油；詩詩則正式轉任舞蹈總監，「其實你們在場邊還是看得到我，要記得跟我熱情地打招呼喔！」