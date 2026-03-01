大谷翔平搭新幹線！300人包圍釀騷動　警察出動高喊「不要推」

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

WBC日本隊今（1）日搭乘新幹線前往大阪，準備於京瓷巨蛋迎戰歐力士與阪神的熱身賽，然而，當大谷翔平現身名古屋車站時，現場瞬間陷入混亂，約300名球迷蜂擁而至，高喊「大谷！」場面一度失控，警方緊急出動維持秩序。

根據日媒報導，日本隊全員身穿深藍色西裝，搭配藍色領帶整齊亮相，當大谷步入車站大廳時，原本等候的球迷瞬間湧上前，現場此起彼落傳出「不要推！」「非常危險，絕對不要推擠！」的吶喊聲，站務人員以拉帶分隔通道，警方亦進場協助，才勉強確保球員順利通過。

日本隊日前已在名古屋完成與中日龍的比賽，由於賽事屬於日本職棒管轄，包含大谷在內的旅美球員如吉田正尚、鈴木誠也、菊池雄星等人依規定無法出賽，待賽事管轄轉由WBC主辦方接手後，3月2日對歐力士之戰起，才可正式登場。

大谷於24日搭乘包機返抵羽田，26日與球隊會合，他坦言仍有時差影響，「腦袋還有點昏沉。」談及本屆世界棒球經典賽，他語氣平穩地，「壓力一定很大，但心情其實沒有太大不同，前一次奪冠不代表這次會輕鬆，每一場都很重要，先把我們的棒球打好最關鍵。」

儘管尚未出賽，大谷已在自由打擊中掀起話題，27日28次揮棒他敲出11支越牆全壘打；隔日25次揮棒再轟9發，其中包括推估160公尺的五樓看台特大號全壘打，只要他現身球場，歡呼聲立刻響起，「大谷熱」仍在持續升溫。