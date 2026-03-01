運動雲

>

返日情緒湧現？大谷翔平「拭淚動作」引熱議　再會舊搭檔畫面溫馨

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

WBC日本隊在名古屋與中日龍進行交流賽前夕，場邊出現一幕令人動容的畫面，大谷翔平在賽前進場儀式上成為全場焦點，當國歌奏響、萬名觀眾歡聲雷動之際，他被捕捉到以手指輕拭眼角的瞬間，引發外界熱議「是否落淚」。

當名字被唱名後，大谷步上球場，現場響起震耳欲聾的掌聲與歡呼，他在國歌齊唱時神情專注，隨後以手指輕拭眼下，動作雖短暫，卻被鏡頭完整捕捉。外界無從得知那是汗水抑或情緒，但在重返日本舞台、再度披上國家隊戰袍的時刻，畫面自然多了幾分重量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

社群平台瞬間湧入留言，「是不是流淚了？」「看到那表情心都揪了一下」「真的被感動到」等聲音此起彼落，距離經典賽正式開幕僅一步之遙，球迷的情緒顯然已提前沸騰。

除了拭眼畫面，大谷當天也與昔日日本火腿時期的捕手搭檔、現任中日捕手教練大野獎太在場邊重逢。兩人曾於2013至2017年間並肩作戰，2015年更共同拿下最優秀投捕賞，當大谷完成打擊練習後主動走向大野，兩人緊握雙手、笑容滿面交談，場面溫馨。

這場重逢同樣掀起回憶殺，「日本火腿戰士再同框」「這畫面太催淚」「真的胸熱」等留言不斷浮現，對不少球迷而言，那不只是國家隊集結，更像是青春片段的再度上演。

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓2026WBC列強大谷翔平

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

震撼體壇！前MLB左投涉殺岳父母　一級謀殺成立判無期徒刑不得假釋

震撼體壇！前MLB左投涉殺岳父母　一級謀殺成立判無期徒刑不得假釋

中華隊首次「完全體」！旅美幫全員到齊 備戰WBC最後調整

中華隊首次「完全體」！旅美幫全員到齊 備戰WBC最後調整

杜拜封王！　梅德韋傑夫不戰而勝奪生涯第23冠

杜拜封王！　梅德韋傑夫不戰而勝奪生涯第23冠

快訊／超狂！對戰「10連勝」宿敵　林昀儒新加坡大滿貫賽挺進4強

快訊／超狂！對戰「10連勝」宿敵　林昀儒新加坡大滿貫賽挺進4強

中華隊搭華航包機直飛免拉車！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位

中華隊搭華航包機直飛免拉車！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位

陳傑憲、陳冠宇坐商務艙！國家隊包機直飛宮崎　機上餐點滿滿勝利寓意

陳傑憲、陳冠宇坐商務艙！國家隊包機直飛宮崎　機上餐點滿滿勝利寓意

台鋼雄鷹拿到離隊同意書！官宣簽下布坎南譯名「坎南」

台鋼雄鷹拿到離隊同意書！官宣簽下布坎南譯名「坎南」

南珉貞、李雅英續約確認！富邦「韓援4本柱」來了

南珉貞、李雅英續約確認！富邦「韓援4本柱」來了

台日交流賽落幕味全慘敗9分　葉君璋直言：看到差距才知道要追哪裡

台日交流賽落幕味全慘敗9分　葉君璋直言：看到差距才知道要追哪裡

牧秀悟、森下翔太開轟　日本連勝中日龍！大谷翔平官辦即將登場

牧秀悟、森下翔太開轟　日本連勝中日龍！大谷翔平官辦即將登場

【超好聽】張惠妹、A-Lin台東跨年飆唱《連名帶姓》　聲樂老師感動大讚：這才是和聲！

熱門新聞

震撼體壇！前MLB左投涉殺岳父母　一級謀殺成立判無期徒刑不得假釋

中華隊首次「完全體」！旅美幫全員到齊 備戰WBC最後調整

杜拜封王！　梅德韋傑夫不戰而勝奪生涯第23冠

快訊／超狂！對戰「10連勝」宿敵　林昀儒新加坡大滿貫賽挺進4強

中華隊搭華航包機直飛免拉車！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位

陳傑憲、陳冠宇坐商務艙！國家隊包機直飛宮崎　機上餐點滿滿勝利寓意

讀者回應

﻿

熱門新聞

1震撼體壇！前MLB左投涉殺岳父母

2旅美幫到齊　中華隊1日首度「完全體」

3梅德韋傑夫不戰而勝奪生涯第23冠

4對戰10連勝　林昀儒新加坡大滿貫賽闖4強

5中華隊直飛！商務艙僅12席也不委屈

最新新聞

1扛首戰先發？林昱珉：有可能但還未定

2日本隊從頭盯到尾！熱身賽全程情蒐

3大谷翔平搭新幹線！300人包圍釀騷動

4返日情緒湧現？大谷拭淚動作引熱議

5MVP賠率聚焦大谷、賈吉　美媒點名黑馬

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

中華隊直飛宮崎備戰WBC！　蔡其昌引用名句送行

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

宮崎雨勢攪局備戰！曾總曝應變　未入選「不甘心」將成中華隊力量

45歲孫淑媚撞臉Jennie　「凍齡秘訣」演唱會完售就公開

【爆炸瞬間曝】美軍「第五艦隊」基地遇襲！　遭伊朗發射飛彈

《陽光女子合唱團》狂賣6.7億！　陳意涵：我現在是老公的神

【以色列開戰】突襲伊朗首都！鎖定「最高領袖」辦公室，濃煙狂竄

【同事十分美味✔】直擊農場鵜鶘無情吞魚XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366