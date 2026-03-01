返日情緒湧現？大谷翔平「拭淚動作」引熱議　再會舊搭檔畫面溫馨

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

WBC日本隊在名古屋與中日龍進行交流賽前夕，場邊出現一幕令人動容的畫面，大谷翔平在賽前進場儀式上成為全場焦點，當國歌奏響、萬名觀眾歡聲雷動之際，他被捕捉到以手指輕拭眼角的瞬間，引發外界熱議「是否落淚」。

當名字被唱名後，大谷步上球場，現場響起震耳欲聾的掌聲與歡呼，他在國歌齊唱時神情專注，隨後以手指輕拭眼下，動作雖短暫，卻被鏡頭完整捕捉。外界無從得知那是汗水抑或情緒，但在重返日本舞台、再度披上國家隊戰袍的時刻，畫面自然多了幾分重量。

社群平台瞬間湧入留言，「是不是流淚了？」「看到那表情心都揪了一下」「真的被感動到」等聲音此起彼落，距離經典賽正式開幕僅一步之遙，球迷的情緒顯然已提前沸騰。

The Japanese flag blending into Shohei Ohtani is just absolutely remarkable



pic.twitter.com/KnT90qjUYm — Ben Verlander (@BenVerlander) February 28, 2026

除了拭眼畫面，大谷當天也與昔日日本火腿時期的捕手搭檔、現任中日捕手教練大野獎太在場邊重逢。兩人曾於2013至2017年間並肩作戰，2015年更共同拿下最優秀投捕賞，當大谷完成打擊練習後主動走向大野，兩人緊握雙手、笑容滿面交談，場面溫馨。

這場重逢同樣掀起回憶殺，「日本火腿戰士再同框」「這畫面太催淚」「真的胸熱」等留言不斷浮現，對不少球迷而言，那不只是國家隊集結，更像是青春片段的再度上演。