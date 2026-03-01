運動雲

貝林傑背部不適暫停出賽　洋基強調「並不太擔心」

▲貝林傑（Cody Bellinger）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基外野手貝林傑（Cody Bellinger）近日因背部不適暫時缺陣，不過球隊方面強調情況並不嚴重；總教練布恩（Aaron Boone）表示，這屬於球員過往曾出現的老問題，預計僅需休養數日。

去年4月洋基作客匹茲堡時，貝林傑就曾因類似狀況缺席比賽，當時他指著下背部靠近右側上臀部的位置，說明不適來源。

貝林傑當時表示：「只是有一點錯位，會造成些微的緊繃感，我以前發生過好幾次，我知道這大概就是幾天的事情。」；如今相同問題再度出現；布恩透露「他的背突然出問題了」。

布恩在洋基1日熱身賽以5比1擊敗多倫多藍鳥、拿下勝利後表示：「我猜他大概會缺席幾天，他今天已經好很多了，所以我們不認為有什麼大礙，防護員對這件事也不是太擔心。」

布恩進一步說明：「這是他偶爾會復發的狀況，通常會在春訓期間或球季初期發生，去年球季初的例行賽期間，我們也稍微處理過一次。」

根據安排，貝林傑有機會在3日重返先發陣容，屆時洋基將在主場與巴拿馬隊進行比賽；同一天也預計是史坦頓（Giancarlo Stanton）的春訓初登場，這名重砲手雖然雙手手肘都有網球肘問題，仍持續為新賽季進行備戰。

貝林傑今年1月底與洋基簽下5年1.62億美元合約；上季他為洋基出賽152場，繳出2成72打擊率、3成34上壘率、4成80長打率，累計25支二壘安打、29支全壘打與98分打點，是球隊打線的重要火力來源。

關鍵字： 紐約洋基MLB

45歲孫淑媚撞臉Jennie　「凍齡秘訣」演唱會完售就公開

