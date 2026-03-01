運動雲

>

第55順位的逆襲！勇士砸1500萬美金提前留下巴西前鋒桑托斯

▲金州勇士以一份為期3年、總價值1500萬美元（約新台幣4.7億元）的延長合約留下奇兵桑托斯（Gui Santos）。（圖／達志影像／美聯社）

▲金州勇士以一份為期3年、總價值1500萬美元（約新台幣4.7億元）的延長合約留下奇兵桑托斯（Gui Santos）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

金州勇士1日正式宣布，已與今年23歲的巴西籍前鋒桑托斯（Gui Santos）達成一份為期3年、總價值1500萬美元（約新台幣4.7億元）的延長合約，據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，這份合約將包含2028-29賽季的球員選項。

隨著勇士球星巴特勒（Jimmy Butler）因前十字韌帶（ACL）撕裂導致整季報銷，側翼戰力出現巨大缺口，原本在輪替邊緣的桑托斯被拉上先發，隨即展現出驚人的適應力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在過去12場比賽中，桑托斯有11場得分達到雙位數，2月份場均上場時間飆升至31分鐘，這段期間他場均能繳出15.0分、5.6籃板、3.8助攻、1.6抄截與0.9阻攻的全面數據，投籃命中率更維持在58.8%的高標，這也促使勇士高層決定在7月他成為受限自由球員前，提前出招將其綁住。

桑托斯的職涯起步並不平順，2022年NBA選秀會中，直到第55順位才被勇士選中，職業生涯初期，他長期效力於發展聯盟球隊聖塔克魯茲勇士（Santa Cruz Warriors），過去三季也都以底薪合約留隊待命。

「關鍵字是耐心，」桑托斯昨天受訪時指出，「當我剛來到這裡時，我在巴西是打控球後衛的，但我花了一整年在G聯盟學習如何融入這裡的體系，並轉型為一名前鋒。這段旅程並不簡單，但這項調整是我能留在NBA輪替陣容中最重要的決定。」

對桑托斯而言，2028-29賽季的球員選項將讓他有二次衝擊大約的機會，若他在未來兩年持續進化，便可以選擇在2028年夏天跳出合約，以26歲的黃金年齡重新投入自由市場爭取頂薪。

本季桑托斯至今出賽48場，場均貢獻6.6分、3.2籃板與1.7助攻，投籃命中率53.1%，三分球命中率則為39.0%。在柯瑞（Stephen Curry）與巴特勒受傷病困擾的艱難時期，桑托斯的崛起為勇士提供了急需的戰力深度。

關鍵字： 勇士桑托斯NBA續約巴特勒

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

震撼體壇！前MLB左投涉殺岳父母　一級謀殺成立判無期徒刑不得假釋

震撼體壇！前MLB左投涉殺岳父母　一級謀殺成立判無期徒刑不得假釋

中華隊首次「完全體」！旅美幫全員到齊 備戰WBC最後調整

中華隊首次「完全體」！旅美幫全員到齊 備戰WBC最後調整

杜拜封王！　梅德韋傑夫不戰而勝奪生涯第23冠

杜拜封王！　梅德韋傑夫不戰而勝奪生涯第23冠

快訊／超狂！對戰「10連勝」宿敵　林昀儒新加坡大滿貫賽挺進4強

快訊／超狂！對戰「10連勝」宿敵　林昀儒新加坡大滿貫賽挺進4強

中華隊搭華航包機直飛免拉車！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位

中華隊搭華航包機直飛免拉車！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位

台鋼雄鷹拿到離隊同意書！官宣簽下布坎南譯名「坎南」

台鋼雄鷹拿到離隊同意書！官宣簽下布坎南譯名「坎南」

陳傑憲、陳冠宇坐商務艙！國家隊包機直飛宮崎　機上餐點滿滿勝利寓意

陳傑憲、陳冠宇坐商務艙！國家隊包機直飛宮崎　機上餐點滿滿勝利寓意

南珉貞、李雅英續約確認！富邦「韓援4本柱」來了

南珉貞、李雅英續約確認！富邦「韓援4本柱」來了

台日交流賽落幕味全慘敗9分　葉君璋直言：看到差距才知道要追哪裡

台日交流賽落幕味全慘敗9分　葉君璋直言：看到差距才知道要追哪裡

牧秀悟、森下翔太開轟　日本連勝中日龍！大谷翔平官辦即將登場

牧秀悟、森下翔太開轟　日本連勝中日龍！大谷翔平官辦即將登場

安成宰遇上張員瑛也沒轍！　「清淡」義大利麵獲判生存

熱門新聞

震撼體壇！前MLB左投涉殺岳父母　一級謀殺成立判無期徒刑不得假釋

中華隊首次「完全體」！旅美幫全員到齊 備戰WBC最後調整

杜拜封王！　梅德韋傑夫不戰而勝奪生涯第23冠

快訊／超狂！對戰「10連勝」宿敵　林昀儒新加坡大滿貫賽挺進4強

中華隊搭華航包機直飛免拉車！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位

台鋼雄鷹拿到離隊同意書！官宣簽下布坎南譯名「坎南」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1震撼體壇！前MLB左投涉殺岳父母

2旅美幫到齊　中華隊1日首度「完全體」

3梅德韋傑夫不戰而勝奪生涯第23冠

4對戰10連勝　林昀儒新加坡大滿貫賽闖4強

5中華隊直飛！商務艙僅12席也不委屈

最新新聞

1MVP賠率聚焦大谷、賈吉　美媒點名黑馬

2貝林傑背部不適暫停出賽

355順位逆襲！勇士4.7億留奇兵

4進攻端的碧昂絲！杜蘭特432場30分超越Kobe

5春訓首轟！哈波期待加入WBC美國隊

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

中華隊直飛宮崎備戰WBC！　蔡其昌引用名句送行

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

宮崎雨勢攪局備戰！曾總曝應變　未入選「不甘心」將成中華隊力量

45歲孫淑媚撞臉Jennie　「凍齡秘訣」演唱會完售就公開

【爆炸瞬間曝】美軍「第五艦隊」基地遇襲！　遭伊朗發射飛彈

【以色列開戰】突襲伊朗首都！鎖定「最高領袖」辦公室，濃煙狂竄

《陽光女子合唱團》狂賣6.7億！　陳意涵：我現在是老公的神

【同事十分美味✔】直擊農場鵜鶘無情吞魚XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366