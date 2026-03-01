第55順位的逆襲！勇士砸1500萬美金提前留下巴西前鋒桑托斯

▲金州勇士以一份為期3年、總價值1500萬美元（約新台幣4.7億元）的延長合約留下奇兵桑托斯（Gui Santos）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

金州勇士1日正式宣布，已與今年23歲的巴西籍前鋒桑托斯（Gui Santos）達成一份為期3年、總價值1500萬美元（約新台幣4.7億元）的延長合約，據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，這份合約將包含2028-29賽季的球員選項。

隨著勇士球星巴特勒（Jimmy Butler）因前十字韌帶（ACL）撕裂導致整季報銷，側翼戰力出現巨大缺口，原本在輪替邊緣的桑托斯被拉上先發，隨即展現出驚人的適應力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在過去12場比賽中，桑托斯有11場得分達到雙位數，2月份場均上場時間飆升至31分鐘，這段期間他場均能繳出15.0分、5.6籃板、3.8助攻、1.6抄截與0.9阻攻的全面數據，投籃命中率更維持在58.8%的高標，這也促使勇士高層決定在7月他成為受限自由球員前，提前出招將其綁住。

桑托斯的職涯起步並不平順，2022年NBA選秀會中，直到第55順位才被勇士選中，職業生涯初期，他長期效力於發展聯盟球隊聖塔克魯茲勇士（Santa Cruz Warriors），過去三季也都以底薪合約留隊待命。

「關鍵字是耐心，」桑托斯昨天受訪時指出，「當我剛來到這裡時，我在巴西是打控球後衛的，但我花了一整年在G聯盟學習如何融入這裡的體系，並轉型為一名前鋒。這段旅程並不簡單，但這項調整是我能留在NBA輪替陣容中最重要的決定。」

對桑托斯而言，2028-29賽季的球員選項將讓他有二次衝擊大約的機會，若他在未來兩年持續進化，便可以選擇在2028年夏天跳出合約，以26歲的黃金年齡重新投入自由市場爭取頂薪。

本季桑托斯至今出賽48場，場均貢獻6.6分、3.2籃板與1.7助攻，投籃命中率53.1%，三分球命中率則為39.0%。在柯瑞（Stephen Curry）與巴特勒受傷病困擾的艱難時期，桑托斯的崛起為勇士提供了急需的戰力深度。