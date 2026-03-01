經典賽MVP賠率聚焦大谷翔平、賈吉　美媒點名「黑馬」不容忽視

運動雲

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將開打，日本力拚衛冕、美國則誓言重返榮耀，焦點自然落在兩隊招牌球星大谷翔平與賈吉（Aaron Judge），不過，美國媒體《FOX Sports》指出，在MVP賠率榜上，除了兩大門面外，還有潛在「第3勢力」值得留意。

根據《FanDuel Sportsbook》公布的最新MVP賠率，賈吉以+750居首，大谷以+1100緊追在後，第3名接續為投手史金斯（Paul Skenes）+1500、舒瓦伯（Kyle Schwarber）+1500、哈波（Bryce Harper）+1700。

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

賈吉在2023年經典賽選擇辭退，當時正值自由球員身分，加上前一年剛締造美聯62轟紀錄，本屆將是他生涯首次參賽，並以隊長身分率隊出征；至於大谷，則是這項賽事的「熟面孔」，2023年已拿下MVP殊榮，經驗與舞台感兼具。

此外，賠率榜上排名第8（+2700）的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）同樣被點名為值得關注的黑馬，《FOX Sports》報導指出，距離世界大賽失利僅3個月，小葛雷諾已表態「心情已經調整過來」，與賈吉相同，他也擁有5次入選明星賽資歷，本屆將迎來生涯首度WBC亮相。

▲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）。（圖／路透）

▲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）。（圖／路透）

兩大巨星領銜、黑馬伺機而動，當賠率與名氣交織，本屆經典賽的MVP之爭，未演先熱。

關鍵字： 2026WBC.2026WBC列強2026WBC日韓賈吉大谷翔平

