KD上場贏5分下場就輸11分　火箭末節迷航遭熱火逆轉、杜蘭特紀錄夜輸球

▲火箭球星杜蘭特生涯第432次單場得分突破30分大關，正式超越湖人傳奇布萊恩的431次，獨居NBA歷史第5名。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

休士頓火箭1日展開客場之旅，手場比賽作客邁阿密挑戰熱火，火箭巨星「死神」杜蘭特（Kevin Durant）此役再度展現無解的進攻實力，狂砍32分並在生涯至少30分場次紀錄上正式超越傳奇球星「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant），躍居歷史第5位。然而，火箭隊在末節進攻端大斷電，全隊外線手感冰冷，最終以105比115不敵熱火，遺憾中止近期3連勝，也讓杜蘭特的紀錄之夜變成「里程悲」。

比賽首節，火箭隊在謝帕德（Reed Sheppard）與森根（Alperen Sengun）帶領下打出14比4的完美開局。但熱火隨即回敬11比2的攻勢追近。次節，火箭一度陷入5分鐘得分荒被反超13分，所幸謝帕德與杜蘭特及時找回三分準星，半場結束火箭以52比51微幅領先。

易籃後雙方陷入激戰，場上火藥味漸濃，森根在一次上籃過程中肘擊到威金斯（Andrew Wiggins）臉部，導致後者嘴巴出血一度返更衣室治療，部過熱火靠著阿德巴約（Bam Adebayo）的內線統治力與希洛（Tyler Herro）的拋投，三節結束以85比83重奪領先。

末節決戰，火箭進攻完全迷航，單節僅得22分，團隊三分球更是12投僅1中，反觀熱火新秀拉爾森（Pelle Larsson）與回歸的威金斯聯手發動攻勢，配合阿德巴約關鍵的禁區防守，迅速建立雙位數領先，火箭最終反撲未果，以10分之差落敗。

杜蘭特此役面對熱火的強悍防守，全場20投12中高效進帳32分、8助攻與5籃板，單場再度轟破30分，也讓杜蘭特職業生涯第432次單場得分突破30分大關，正式超越湖人傳奇布萊恩的431次，獨居NBA歷史第5名，而杜蘭特的下一個追逐目標將是傳奇大前鋒卡爾馬龍（Karl Malone），馬龍生涯共計有435場得分至少30的比賽。

▲火箭球星杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

然而值得一提的是，數據顯示，杜蘭特對火箭的影響力極大，此役在場上的37分鐘內，火箭淨勝熱火5分，但他休息的11分鐘，火箭卻倒輸15分。

火箭主帥烏度卡（Ime Udoka）賽後將敗因歸咎於防守與強韌度，「問題不在於對方的聯防，得分也不是大問題，而是我們上半場的防守太差。整場比賽對手都比我們更強硬，他們太輕鬆地殺到籃下。」