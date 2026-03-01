「進攻端的碧昂絲」杜蘭特得分締造歷史　驚人432場30分超越Kobe

▲杜蘭特（Kevin Durant）累積432場30分以上得分，正式超越Kobe。（圖／截自休士頓火箭X）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

休士頓火箭今（1）日以105比115不敵邁阿密熱火，3連勝畫下句點，不過37歲老將杜蘭特（Kevin Durant）仍在輸球之夜寫下里程碑，憑藉此役單場攻得32分，完成生涯第432場至少30分，正式超越布萊恩特（Kobe Bryant），躋身史上前5。

杜蘭特在第4節末段以一次快攻上籃拿下第30分，完成關鍵紀錄，本場他攻下32分、5籃板、8助攻與2阻攻，投籃命中率60%，三分命中率25%，依舊是火箭最穩定的火力來源。隊友湯普森（Amen Thompson）挹注20分，但團隊防守未能擋住熱火攻勢，最終無緣延續連勝。

征戰18個賽季，杜蘭特始終是聯盟最頂尖的得分手之一，即便進入生涯後段，他的效率依舊維持高檔，球評帕金斯 （Kendrick Perkins）甚至形容他是「進攻端的碧昂絲」，意指其穩定輸出與影響力如同流行樂壇的長青指標。

數據顯示，杜蘭特在對熱火前場均26.1分、5.4籃板、4.5助攻，投籃命中率50.8%，三分命中率40.2%，仍是火箭倚重的終結點，接下來，火箭將迎戰華盛頓巫師，杜蘭特也有機會持續推高「30分場次」這項歷史數字。