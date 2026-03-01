運動雲

春訓首轟出爐！哈波滿意近況　將加入WBC美國隊直言「很期待」

▲哈波（Bryce Harper）。（圖／達志影像／美聯社）

（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

效力費城人的強打者哈波（Bryce Harper），於今（1）日對戰多倫多藍鳥的熱身賽中敲出本季春訓首支全壘打，狀態穩步升溫，賽後他也啟程前往亞利桑那州，準備與美國隊會合，迎接生涯首度參與的世界棒球經典賽（WBC）。

此役費城人以5比7不敵藍鳥，不過哈波在打擊端展現良好手感，他表示，「總之就是鎖定進入好球帶的球來攻擊，也試著積極攻內角球，同時注意選球、爭取保送，出賽的4場比賽都打出不錯的內容。」對於春訓調整成果，他語氣中流露出滿意。

比賽結束後，哈波準備動身前往亞利桑那，正式報到美國隊，他難掩興奮地說，「真的非常期待，能與這麼優秀的球員共度美好時光，我迫不及待。」

事實上，哈波曾兩度入選美國代表隊，但經典賽只是首次參賽，上屆賽事他原已表態願意出戰，卻因2022年11月接受右手肘手術，最終無緣名單，如今傷勢完全恢復，終於如願披上國家隊戰袍。

此外，費城人先發投手桑切斯（Cristopher Sánchez）本場主投2局，被敲2安無失分，送出4次三振，展現穩定壓制力，不過若賽程走向如預期，桑切斯有可能在準決賽代表多明尼加出戰美國。

對此，哈波也坦言，「必須確實鎖定球種，他的球可以在好球帶內任何位置移動，以左投來說，他是聯盟頂尖之一，要攻克他並不容易。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC列強MLB費城費城人哈波

