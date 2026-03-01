道奇史奈爾趕上開幕戰機率「幾乎為0」　羅伯斯道出無奈

▲史奈爾（Blake Snell）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

道奇左投史奈爾（Blake Snell）開季將無法趕上先發輪值，隨著春訓持續進行，情勢愈發明朗，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也首度鬆口，坦言史奈爾幾乎不可能在開幕日登板。

羅伯斯於亞利桑那州格倫代爾受訪時直言：「他現在沒有站上投手丘，也沒有在比賽中投球，他在賽季開打時先發的機率，大概是零。」

目前其他競逐開季先發輪值的投手，已陸續進入對打者投球與仙人掌聯盟熱身賽階段，不過史奈爾仍處於調整初期；春訓前兩週，他僅進行最遠約90英尺的傳接球訓練，接下來預計拉長至120英尺、180英尺，之後才會重返投手丘。

然而，道奇3月21日將結束春訓，史奈爾在此之前恐怕難以完成完整進度。

從春訓一開始，史奈爾就面臨時間壓力，由於左肩持續不適，他在休賽季刻意放慢投球訓練節奏，這個傷勢曾讓他去年進入傷兵名單長達4個月。

史奈爾先前在「DodgerFest」活動中就曾透露，他的肩膀去年「從來沒有感覺很好」，甚至在球季開始前就是如此。

談到今年調整策略時，史奈爾在1月31日表示：「去年我有太多需要證明的事情，我太過興奮，拼命想趕上春訓、撐過春訓；今年我在調整狀態上會慢一點，在這方面會聰明得多。」

道奇向來希望先發投手在開季前建立至5局、約75球的投球量，一旦史奈爾重返投手丘，仍需逐步恢復完整球種，並透過包含「上下局模擬」的牛棚練投來重建多局數負荷；之後還得在實戰對打者完成相同步驟，才能進入復健賽階段，以每次增加一局方式慢慢拉長。

在開幕戰之前，道奇先發輪值除山本由伸與葛拉斯諾（Tyler Glasnow）外仍有變數，大谷翔平預計將以先發身分開季，但投球量可能尚未完全建立。

其餘名額則由佐佐木朗希、席漢（Emmet Sheehan）、羅布雷斯基（Justin Wrobleski）、史東（Gavin Stone）與萊恩（River Ryan）等人競逐。

山本、葛拉斯諾與大谷將以傳統先發角色定位，其餘人選則可能依需求擔任較為彈性的混合角色，讓先發輪值後段與牛棚長中繼之間保持流動性。

羅伯斯最後表示：「談到投手，你永遠不知道健康狀況會發生什麼事，能有這麼多投手把狀態建立起來，顯然讓我們擁有很多選項。」