高雄地主威！Attackers FC U10 三戰全勝、勢問鼎健身工廠盃冠軍

▲Attackers U10首戰5比0大勝藍鵲，以小組第一晉級。（圖／健身工廠提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026健身工廠盃少年足球菁英賽進入第二天賽程，各組對決全面升溫，場場比賽張力十足、戲劇性滿點，從U8組的驚天逆轉到U10組的強勢統治與北部勁旅正面交鋒，充分展現基層足球扎實養成與小球員臨場應變能力，也讓本屆賽事成為開春最受矚目的青少年足球舞台。

U8組焦點戰由Attackers FC對上小惡魔，上半場Attackers FC率先掌握節奏，以2比1取得領先，下半場再下一城將比分擴大為3比1，原本看似逐步拉開差距，小惡魔卻展現驚人韌性與團隊合作，短時間內連進3球反超為4比3，場邊氣氛瞬間沸騰。面對壓力，身為高雄地主強隊Attackers FC並未慌亂，終場前把握一次門前機會成功扳平比分，雙方最終以4比4握手言和，成為本日最具代表性的經典戰役。Attackers FC憑藉穩定整體表現，以2勝1平戰績驚險卻沉著地拿下分組第一，順利晉級淘汰賽。

U10組別的Attackers FC則展現截然不同的比賽節奏與成熟度，三戰全勝、攻守俱佳。首戰以5比0大勝藍鵲，壓迫與轉換流暢到位；次戰再以2比0擊退BT閃電羊，後防線組織嚴謹、幾乎未給對手機會。整體而言，Attackers FC不僅進攻火力充沛，防守端同樣穩固，以三戰全勝之姿強勢以小組第一晉級，展現高度競爭力。

同樣U10組別的A組則上演北部強權正面對決，Unity對戰MFA，這兩支全國前八強隊伍碰頭，節奏快速、攻防轉換緊湊。上半場由MFA 率先掌控局面，以2比0取得領先；下半場風雲變色，對手Unity全面反撲，連進4球完成逆轉，最終以4比2奪勝，10號球員侯予宸更完成帽子戲法，成為全場焦點。Unity整體發揮穩定，最終以分組第二之姿挺進淘汰賽。

2026健身工廠盃少年足球菁英賽的激烈對抗中，青訓體系的重要性顯而易見，從基本動作的穩定度、戰術理解的成熟度，到落後時的心理韌性與團隊溝通能力，都是長期培育與系統化訓練的成果累積。唯有持續投入基層、強化比賽平台與實戰經驗，才能讓更多孩子在正確的養成環境中成長，為台灣足球奠定厚實根基，健身工廠盃不只是競技舞台，更是國內足球青訓發展的重要里程碑。

▲MFA對戰巴格浪激烈對抗中，青訓體系重要性顯而易見。（圖／健身工廠提供）