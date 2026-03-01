運動雲

>

高雄地主威！Attackers FC U10 三戰全勝、勢問鼎健身工廠盃冠軍

▲Attackers U10首戰5:0大勝藍鵲，以小組第一晉級。（圖／健身工廠提供）

▲Attackers U10首戰5比0大勝藍鵲，以小組第一晉級。（圖／健身工廠提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026健身工廠盃少年足球菁英賽進入第二天賽程，各組對決全面升溫，場場比賽張力十足、戲劇性滿點，從U8組的驚天逆轉到U10組的強勢統治與北部勁旅正面交鋒，充分展現基層足球扎實養成與小球員臨場應變能力，也讓本屆賽事成為開春最受矚目的青少年足球舞台。

U8組焦點戰由Attackers FC對上小惡魔，上半場Attackers FC率先掌握節奏，以2比1取得領先，下半場再下一城將比分擴大為3比1，原本看似逐步拉開差距，小惡魔卻展現驚人韌性與團隊合作，短時間內連進3球反超為4比3，場邊氣氛瞬間沸騰。面對壓力，身為高雄地主強隊Attackers FC並未慌亂，終場前把握一次門前機會成功扳平比分，雙方最終以4比4握手言和，成為本日最具代表性的經典戰役。Attackers FC憑藉穩定整體表現，以2勝1平戰績驚險卻沉著地拿下分組第一，順利晉級淘汰賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

U10組別的Attackers FC則展現截然不同的比賽節奏與成熟度，三戰全勝、攻守俱佳。首戰以5比0大勝藍鵲，壓迫與轉換流暢到位；次戰再以2比0擊退BT閃電羊，後防線組織嚴謹、幾乎未給對手機會。整體而言，Attackers FC不僅進攻火力充沛，防守端同樣穩固，以三戰全勝之姿強勢以小組第一晉級，展現高度競爭力。

同樣U10組別的A組則上演北部強權正面對決，Unity對戰MFA，這兩支全國前八強隊伍碰頭，節奏快速、攻防轉換緊湊。上半場由MFA 率先掌控局面，以2比0取得領先；下半場風雲變色，對手Unity全面反撲，連進4球完成逆轉，最終以4比2奪勝，10號球員侯予宸更完成帽子戲法，成為全場焦點。Unity整體發揮穩定，最終以分組第二之姿挺進淘汰賽。

2026健身工廠盃少年足球菁英賽的激烈對抗中，青訓體系的重要性顯而易見，從基本動作的穩定度、戰術理解的成熟度，到落後時的心理韌性與團隊溝通能力，都是長期培育與系統化訓練的成果累積。唯有持續投入基層、強化比賽平台與實戰經驗，才能讓更多孩子在正確的養成環境中成長，為台灣足球奠定厚實根基，健身工廠盃不只是競技舞台，更是國內足球青訓發展的重要里程碑。

▲MFA對戰巴格浪激烈對抗中，青訓體系重要性顯而易見。（圖／健身工廠提供）

▲MFA對戰巴格浪激烈對抗中，青訓體系重要性顯而易見。（圖／健身工廠提供）

關鍵字： 足球健身工廠盃青訓體系基層培育

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

震撼體壇！前MLB左投涉殺岳父母　一級謀殺成立判無期徒刑不得假釋

震撼體壇！前MLB左投涉殺岳父母　一級謀殺成立判無期徒刑不得假釋

中華隊首次「完全體」！旅美幫全員到齊 備戰WBC最後調整

中華隊首次「完全體」！旅美幫全員到齊 備戰WBC最後調整

杜拜封王！　梅德韋傑夫不戰而勝奪生涯第23冠

杜拜封王！　梅德韋傑夫不戰而勝奪生涯第23冠

快訊／超狂！對戰「10連勝」宿敵　林昀儒新加坡大滿貫賽挺進4強

快訊／超狂！對戰「10連勝」宿敵　林昀儒新加坡大滿貫賽挺進4強

中華隊搭華航包機直飛免拉車！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位

中華隊搭華航包機直飛免拉車！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位

台鋼雄鷹拿到離隊同意書！官宣簽下布坎南譯名「坎南」

台鋼雄鷹拿到離隊同意書！官宣簽下布坎南譯名「坎南」

陳傑憲、陳冠宇坐商務艙！國家隊包機直飛宮崎　機上餐點滿滿勝利寓意

陳傑憲、陳冠宇坐商務艙！國家隊包機直飛宮崎　機上餐點滿滿勝利寓意

南珉貞、李雅英續約確認！富邦「韓援4本柱」來了

南珉貞、李雅英續約確認！富邦「韓援4本柱」來了

台日交流賽落幕味全慘敗9分　葉君璋直言：看到差距才知道要追哪裡

台日交流賽落幕味全慘敗9分　葉君璋直言：看到差距才知道要追哪裡

牧秀悟、森下翔太開轟　日本連勝中日龍！大谷翔平官辦即將登場

牧秀悟、森下翔太開轟　日本連勝中日龍！大谷翔平官辦即將登場

45歲孫淑媚撞臉Jennie　「凍齡秘訣」演唱會完售就公開

熱門新聞

震撼體壇！前MLB左投涉殺岳父母　一級謀殺成立判無期徒刑不得假釋

中華隊首次「完全體」！旅美幫全員到齊 備戰WBC最後調整

杜拜封王！　梅德韋傑夫不戰而勝奪生涯第23冠

快訊／超狂！對戰「10連勝」宿敵　林昀儒新加坡大滿貫賽挺進4強

中華隊搭華航包機直飛免拉車！商務艙僅12席也不委屈　一人三座位

台鋼雄鷹拿到離隊同意書！官宣簽下布坎南譯名「坎南」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1震撼體壇！前MLB左投涉殺岳父母

2旅美幫到齊　中華隊1日首度「完全體」

3梅德韋傑夫不戰而勝奪生涯第23冠

4對戰10連勝　林昀儒新加坡大滿貫賽闖4強

5中華隊直飛！商務艙僅12席也不委屈

最新新聞

1MVP賠率聚焦大谷、賈吉　美媒點名黑馬

2貝林傑背部不適暫停出賽

355順位逆襲！勇士4.7億留奇兵

4進攻端的碧昂絲！杜蘭特432場30分超越Kobe

5春訓首轟！哈波期待加入WBC美國隊

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

中華隊直飛宮崎備戰WBC！　蔡其昌引用名句送行

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

宮崎雨勢攪局備戰！曾總曝應變　未入選「不甘心」將成中華隊力量

45歲孫淑媚撞臉Jennie　「凍齡秘訣」演唱會完售就公開

【爆炸瞬間曝】美軍「第五艦隊」基地遇襲！　遭伊朗發射飛彈

【以色列開戰】突襲伊朗首都！鎖定「最高領袖」辦公室，濃煙狂竄

《陽光女子合唱團》狂賣6.7億！　陳意涵：我現在是老公的神

【同事十分美味✔】直擊農場鵜鶘無情吞魚XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366