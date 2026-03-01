直指波辛基斯罕病POTS是「錯誤資訊」　勇士主帥柯爾急踩煞車認錯

▲波辛基斯（Kristaps Porzingis）。（圖／達志影像／美聯社）

金州勇士總教練柯爾（Steve Kerr）近日針對波辛基斯（Kristaps Porzingis）的健康狀況發言遭「炎上」，而在今（1）日勇士迎戰洛杉磯湖人前夕，柯爾主動收回自己日前於電台節目中，對波辛基斯POTS（姿勢性心搏過速症候群）診斷的質疑言論，坦言「那是我一個愚蠢的錯誤」。

柯爾先前在《95.7 The Game》受訪時，表示波辛基斯的POTS診斷是「錯誤資訊」，並透露他曾致電亞特蘭大老鷹總管確認情況。

柯爾說，「當我聽到那筆交易時，我讀到了關於POTS診斷的報導，於是我打電話給老鷹總管問他，『這個POTS的說法是真的嗎？』」

「他說，『其實並不是POTS。』那是外界流傳的某些錯誤資訊，我不知道是否有人向他求證過，重點是，不論他在亞特蘭大期間困擾他的問題是什麼，導致他缺賽的情況，與本周的病情毫無關聯，他只是生病了，而且病得不輕，流失了大量體液，還具有傳染性，所以我們讓他留在家裡休養，現在他的情況已經好很多了。」

對於一向擅長媒體應對的教練來說，這是一個相當罕見的失言，因為波辛基斯的POTS診斷其實是他本人在上賽季親自向美媒《The Athletic》透露的，而且，這項健康問題已被廣泛報導為他過去2季缺席多場比賽的主因。

不過，在最新記者會上，柯爾語氣明顯轉為保守，他表示，「我談論一件自己並不具備資格討論的事情，是個愚蠢的錯誤，我後悔自己試圖去討論那個診斷，那是我的錯，我應該把這件事交給專業人士。」

對於波辛基斯目前的具體病情，他也直言無法提供更多細節，「這是一個醫療問題，遠遠超出我能解釋的範圍，所以，是的，他生病了，不會上場，我們會持續觀察。」

波辛基斯此役確定連續第4場缺陣，勇士原本一度將他列為「出賽存疑」，但最終採取較為保守的復原策略，選擇讓他持續休養。